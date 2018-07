11 người trong gia đình chết treo cổ chết: Cuốn sổ hé lộ chi tiết bất ngờ

Theo Times of India, các nhà điều tra Ấn Độ đã khám nghiệm tử thi và phân tích các hình ảnh qua camera an ninh để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của 11 người treo cổ trong một gia đình ở New Delhi hồi tuần trước.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Theo video trích từ camera an ninh gắn tại các nhà đối diện, thành viên của gia đình này đã mua các vật dụng để chuẩn bị cho nghi lễ tự tử trong đó có 5 cái bàn, băng keo từ các đại lý gần nhà ở quận Burari, New Delhi.



Trong một đoạn video khác, hai người phụ nữ của gia đình được nhìn thấy mua 5 chiếc ghế đẩu lúc 10h tối ngày 30/6. Khoảng một lúc sau đó, các con của họ được nhìn thấy cầm theo những sợi dây điện, vật mà các thành viên trong gia đình dùng để treo cổ làm lễ sau đó.

Cảnh sát nước này cho biết đang tập trung điều tra vai trò của người chồng tên Lalit Bhatia và vợ là Tina trong vụ việc này. Cảnh sát tin rằng, Lalit Bhatia và Tina đã trực tiếp trói tay, chân, bịt mắt, bịt miệng các thành viên còn lại của gia đình trước khi những người này treo cổ trên một khung sắt .

Trong một cuốn sổ ghi chép tìm thấy trong nhà các nạn nhân có đoạn ghi: "Mọi người sẽ trói tay của họ và khi nghi lễ được thực hiện thì mọi người sẽ giúp nhau cởi trói". Điều này cho thấy, rất có thể, các thành viên của gia đình trên đều tin rằng vẫn sống sót sau khi thực hiện nghi lễ tôn giáo.