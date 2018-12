Vua sư tử kịch chiến với 20 con linh cẩu khát máu

Theo thông tin đăng tải, con sư tử có tên là Red là một con sư tử đực trẻ tuổi vừa mới trưởng thành. Có thể coi nó là một vị vua sư tử mới. Khi trưởng thành, những con sư tử đực thường có thói quen khám phá ranh giới lãnh thổ của mình. Trong trường hợp này, sư tử đực Red đã mạo hiểm đi dạo, ngắm giang sơn một mình. Do không để ý, nó đã đi thẳng vào "thị trấn" của những con linh cẩu. Chẳng mất nhiều thời gian, hoạt động của Red đã bị đàn linh cẩu phát hiện và gần như ngay lập tức, Red bị đàn linh cẩu khoảng 20 con tập kích. Những con linh cẩu này vô cùng hung dữ và khát máu. Ngay khi quan sát thấy sư tử đơn độc, chúng đã kéo tới và quyết định dùng chiến thuật ỷ đông hiếp yếu, giết chết sư tử. Mới đầu, con sư tử Red còn gầm gừ và đe dọa những con linh cẩu. Thế nhưng, càng kéo dài, những con linh cẩu càng bớt đi sự sợ hãi, tăng thêm tự tin. Chúng chủ động xông tới, liên tục cắn xé sư tử, nỗ lực khiến vị vua sư tử trẻ tuổi phải gục ngã. Trận chiến diễn ra rất dữ dội khi sư tử Red không ngừng chống đỡ lại những đòn tấn công quyết liệt của đàn linh cẩu. Vừa phải tấn công, vừa phải phòng thủ, ban đầu, vị vua sư tử còn chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, trận đấu càng kéo dài, Red càng có dấu hiệu kiệt sức. Vẻ mệt mỏi xuất hiện càng lúc càng rõ ràng trên khuôn mặt của sư tử đực trẻ tuổi. Cuộc chiến trở nên ly kỳ hơn khi sư tử đực trẻ tuổi quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nó gầm lên những tiếng gầm đau đớn và oanh liệt, tấn công trái phải với hy vọng sẽ khiến những con linh cẩu bỏ cuộc. Thế nhưng linh cẩu không những áp đảo về số lượng mà còn rất ranh mãnh. Chúng thay nhau tấn công sư tử một cách đều đặn, khiến sư tử đực thực sự lâm vào hiểm cảnh. May mắn thay, tiếng gầm của sư tử Red đã khiến người anh của nó đang ở gần đó chú ý. Thấy em mình gặp nguy, sư tử anh đã vội vàng chạy đến. Trong lúc Red không còn chống cự được bao lâu, sư tử anh xuất hiện như một vị thần, chạy tới xua đuổi bầy linh cẩu, cứu em trai mình. Ngay khi thấy sự xuất hiện của con sư tử đực thứ hai, bầy linh cẩu đã chùn bước. Chúng biết rằng khó có thể cùng lúc giết được anh em sư tử đực trưởng thành, vì vậy đã chủ động rút lui khi bị đuổi. Cuối cùng, nhờ tinh thần chiến đấu ngoan cường, nhờ vận may không phải con vật nào cũng gặp được, sư tử Red đã thoát hiểm vào phút cuối, đoàn tụ với sư tử anh một cách đầy tình cảm và gắn bó. Mời quý vị xem video: Vua sư tử chiến đấu với 20 con linh cẩu cực kỳ ngoan cường.

