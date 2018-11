Tranh mồi với cá mập, người đàn ông gặp điều kinh hoàng

(Kiến Thức) - Khi đang dùng giáo săn cá dưới đáy biển, anh Will Krause bất ngờ bị một con cá mập dài tới 2,1m tấn công, cắn thẳng vào đầu vào cổ. May mắn thay, được cứu giúp kịp thời, anh Will thoát chết thần kỳ.

Mới đây, anh Will Krause trong lúc cùng bạn bè đi lặn kết hợp câu cá ở vùng biển Abacos, Bahamas đã vô tình va chạm với một con cá mập dài khoảng 7 feet (khoảng 2,1m). May mắn thay, do được cứu giúp kịp thời, Will chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu và cổ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Zach Shipps, một người bạn của anh Will, vào thời điểm đó, Will đang dùng một ngọn giáo để đâm con cá mà mình đã nhắm từ trước.

Mời quý vị xem video: Cá mập lớn và dữ mắc lưới ngư dân gây xôn xao. Nguồn video: FB Huỳnh Tuấn

Chẳng ngờ, khi vừa đâm trúng con cá, đột nhiên, một con cá mập hung hãn dài hơn 2m xuất hiện, bơi với tốc độ cực nhanh về phía Will và cắn thẳng vào vùng đầu, cổ của anh.

Trước sự tấn công bất ngờ của con cá mập , Zach chỉ kịp hét lên: "Có cá mập!". Sau đó, mọi người nhìn thấy Will cố gắng bơi lên mặt nước, vùng cổ và đầu loang lổ máu, có thể nhìn thấy rõ ràng vệt loang trên nước.

Rất nhanh, mọi người kéo Will trở lại thuyền và sơ cứu tạm thời cho anh và lập tức đưa Will vào bờ để chữa trị.

Nhớ lại giây phút kinh hoàng, Will cho biết, khi thấy máu từ đầu và cổ mình chảy loang lổ trong làn nước biển, anh nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ chết. May mắn thay, khi vào bệnh viện, Will chỉ bị khâu vài mũi và hồi phục một cách nhanh chóng.

Theo những người chứng kiến, có lẽ anh Will đã vô tình ngắm trúng con mồi mà cá mập đang định săn giết, vì vậy mới có sự tấn công đầy bầy ngờ và hung hãn từ phía cá mập.