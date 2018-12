Top động vật có sữa mẹ kỳ lạ, "độc" nhất thế giới

Hồng hạc là loài chim có thể tiết ra chất dinh dưỡng cho con non thường được biết đến với tên sữa diều. Động vật có sữa và nuôi con bằng sữa mẹ như người. Ảnh khoahocphattrien. Không chỉ có thân hình màu hồng, sữa của chim hồng hạc còn có màu đỏ như máu do chứa đầy tế bào máu đỏ và sắc tố. Ảnh khampha. Ở chim hồng hạc, cả chim cái và chim đực đều tiết ra sữa. Sữa của chúng rất giàu chất béo và protein. Ảnh infonet. Trong khi đó, sữa hà mã lại có màu hồng. Ảnh ytimg. Lý do là trong giai đoạn đỉnh cao của tiết sữa ở hà mã mẹ, sắc tố màu đỏ (hipposudoric axit) và sắc tố màu cam (norhipposudoric axit) cũng được tiết ra và nó có thể trộn lẫn với sữa, tạo ra 1 sắc hồng cho sữa. Ảnh khoahocphattrien. Nhện nhảy Toxeus magnus sống ở Trung Quốc và Đài Loan sở hữu một loại sữa đậm đặc protein, thậm chí lượng protein này còn cao hơn gấp bốn lần trong sữa bò. Ảnh thesun. Sữa của nhện nhảy Toxeus magnus được tiết ra từ bụng của nhện mẹ. Ảnh dkn. Mời quý vị xem video: Những động vật nhỏ bé nhưng rất đáng yêu. Nguồn video: Có thể bạn chưa biết

