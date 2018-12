Những loài động vật kỳ dị nhất hành tinh gây sốc

Bạch tuộc Dumbo: Với những cái vây lớn có hình dạng như những chiếc tai, những chú bạch tuộc này sống ở độ sâu 3.962 mét dưới biển. Chúng là loài bạch tuộc sống ở môi trường sâu nhất so với các loài bạch tuộc được biết tới hiện nay. Khỉ Aye-aye: Có nguồn gốc từ Madagascar, loài động vật này chủ yếu sống trên cây trong các khu rừng mưa trên đảo, ăn côn trùng và hoa quả. Tuy nhiên, loài động vật này đang bị đe dọa trong tự nhiên và có nguy cơ tuyệt chủng do môi trường sống bị phá hủy và nhiều người dân địa phương giết hại chúng bởi họ cho rằng những con khỉ Aye-aye là hiện thân của điềm gở. Cá giọt nước: Cá giọt nước sống ở các vùng biển sâu tại Australia, New Zealand và Tasmania. Chúng được mệnh danh là "loài cá xấu nhất hành tinh" bởi vẻ ngoài trông lúc nào cũng như đang cáu kỉnh. Thú lông nhím mỏ dài: Loài động vật này là một trong hai loài động vật có vú duy nhất đẻ trứng (cùng với thú mỏ vịt). Những con thú lông nhím này có rất nhiều gai nhọn trên lưng và thậm chí cả trong lưỡi. Chúng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do bị săn bắn và môi trường sống bị phá hủy. Cua tuyết Yeti: Loài cua độc đáo này dài 15cm và được bao phủ bởi một lớp lông vàng hoe. Chúng là loài sinh vật sống ở các vùng biển sâu. Con đầu tiên được tìm thấy sống ở độ sâu 2.200 mét. Axolotl: Còn có tên là "cá đi bộ Mexico", loài kỳ giông này có khả năng tự tái tạo các phần của cơ thể nếu bị thương. Chó chăn cừu Hungary: Loài chó này có thể nặng tới 45kg và có một bộ lông rất dày để thích nghi với khí hậu khắc nghiệt. Rồng biển thân lá: Loài động vật xinh đẹp này được "trang trí" bằng những bộ phận phụ trông như những chiếc lá. Vẻ ngoài đặc biệt của rồng biển thân lá chính là lớp áo ngụy trang hoàn hảo khiến những chú cá này ẩn mình giữa rong và tảo biển để tránh kẻ thù. Khỉ lùn Pygmy Marmoset: Đây là loài khỉ nhỏ nhất thế giới khi con trưởng thành cũng chỉ dài khoảng 23cm tính cả đuôi và nặng từ 85 - 140 gram. Cá rắn lục: Loài động vật săn mồi sống ở các vùng biển sâu này có vẻ ngoài vô cùng đáng sợ nhưng thực ra chúng cũng không lớn lắm khi chỉ dài tối đa khoảng 60cm. Dù cá rắn lục có tuổi thọ lên tới 40 năm, tuy nhiên chúng sẽ chỉ sống được một vài giờ nếu bị đưa ra khỏi môi trường sống dưới biển sâu. Thằn lằn cổ diềm: Những con thằn lằn với ngoại hình kỳ lạ này chủ yếu được tìm thấy ở khu vực phía bắc Australia và phía nam New Guinea. Cá nóc gà Guinea: Sống ở những vùng biển ấm ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, những con cá nóc gà Guinea có chiều dài khoảng 50cm và có thể phình to cơ thể khi bị tấn công. Ngoài hàm răng sắc nhọn, loài cá này còn có nọc độc khiến chúng thường không bị trở thành con mồi của các loài động vật khác. Cá ếch lông: Cá ếch lông thường sống ở vùng nước sâu ở Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đặc trưng bởi vẻ ngoài vô cùng lộng lẫy. Cá mút đá: Họ nhà cá mút đá có khoảng 80 loài với một số loài cá mút đá có hình dạng giống con lươn. Loài động vật này đã xuất hiện trên Trái Đất khoảng 500 triệu năm và có khả năng tiết ra một lượng lớn chất nhờn giúp chúng tránh khỏi kẻ thù xung quanh. Rùa sông Mary: Loài rùa nước ngọt này có nguồn gốc từ khu vực sông Mary ở Queensland, Australia và có thể thở qua bộ phận sinh dục. Rùa sông Mary được liệt vào danh sách các loài động vật cần bảo tồn do chúng thường bị săn bắt làm thú cảnh./.

Bạch tuộc Dumbo: Với những cái vây lớn có hình dạng như những chiếc tai, những chú bạch tuộc này sống ở độ sâu 3.962 mét dưới biển. Chúng là loài bạch tuộc sống ở môi trường sâu nhất so với các loài bạch tuộc được biết tới hiện nay. Khỉ Aye-aye: Có nguồn gốc từ Madagascar, loài động vật này chủ yếu sống trên cây trong các khu rừng mưa trên đảo, ăn côn trùng và hoa quả. Tuy nhiên, loài động vật này đang bị đe dọa trong tự nhiên và có nguy cơ tuyệt chủng do môi trường sống bị phá hủy và nhiều người dân địa phương giết hại chúng bởi họ cho rằng những con khỉ Aye-aye là hiện thân của điềm gở. Cá giọt nước: Cá giọt nước sống ở các vùng biển sâu tại Australia, New Zealand và Tasmania. Chúng được mệnh danh là "loài cá xấu nhất hành tinh" bởi vẻ ngoài trông lúc nào cũng như đang cáu kỉnh. Thú lông nhím mỏ dài: Loài động vật này là một trong hai loài động vật có vú duy nhất đẻ trứng (cùng với thú mỏ vịt). Những con thú lông nhím này có rất nhiều gai nhọn trên lưng và thậm chí cả trong lưỡi. Chúng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do bị săn bắn và môi trường sống bị phá hủy. Cua tuyết Yeti: Loài cua độc đáo này dài 15cm và được bao phủ bởi một lớp lông vàng hoe. Chúng là loài sinh vật sống ở các vùng biển sâu. Con đầu tiên được tìm thấy sống ở độ sâu 2.200 mét. Axolotl: Còn có tên là "cá đi bộ Mexico", loài kỳ giông này có khả năng tự tái tạo các phần của cơ thể nếu bị thương. Chó chăn cừu Hungary: Loài chó này có thể nặng tới 45kg và có một bộ lông rất dày để thích nghi với khí hậu khắc nghiệt. Rồng biển thân lá: Loài động vật xinh đẹp này được "trang trí" bằng những bộ phận phụ trông như những chiếc lá. Vẻ ngoài đặc biệt của rồng biển thân lá chính là lớp áo ngụy trang hoàn hảo khiến những chú cá này ẩn mình giữa rong và tảo biển để tránh kẻ thù. Khỉ lùn Pygmy Marmoset: Đây là loài khỉ nhỏ nhất thế giới khi con trưởng thành cũng chỉ dài khoảng 23cm tính cả đuôi và nặng từ 85 - 140 gram. Cá rắn lục: Loài động vật săn mồi sống ở các vùng biển sâu này có vẻ ngoài vô cùng đáng sợ nhưng thực ra chúng cũng không lớn lắm khi chỉ dài tối đa khoảng 60cm. Dù cá rắn lục có tuổi thọ lên tới 40 năm, tuy nhiên chúng sẽ chỉ sống được một vài giờ nếu bị đưa ra khỏi môi trường sống dưới biển sâu. Thằn lằn cổ diềm: Những con thằn lằn với ngoại hình kỳ lạ này chủ yếu được tìm thấy ở khu vực phía bắc Australia và phía nam New Guinea. Cá nóc gà Guinea: Sống ở những vùng biển ấm ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, những con cá nóc gà Guinea có chiều dài khoảng 50cm và có thể phình to cơ thể khi bị tấn công. Ngoài hàm răng sắc nhọn, loài cá này còn có nọc độc khiến chúng thường không bị trở thành con mồi của các loài động vật khác. Cá ếch lông: Cá ếch lông thường sống ở vùng nước sâu ở Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đặc trưng bởi vẻ ngoài vô cùng lộng lẫy. Cá mút đá: Họ nhà cá mút đá có khoảng 80 loài với một số loài cá mút đá có hình dạng giống con lươn. Loài động vật này đã xuất hiện trên Trái Đất khoảng 500 triệu năm và có khả năng tiết ra một lượng lớn chất nhờn giúp chúng tránh khỏi kẻ thù xung quanh. Rùa sông Mary: Loài rùa nước ngọt này có nguồn gốc từ khu vực sông Mary ở Queensland, Australia và có thể thở qua bộ phận sinh dục. Rùa sông Mary được liệt vào danh sách các loài động vật cần bảo tồn do chúng thường bị săn bắt làm thú cảnh./.