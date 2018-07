Kỳ thú loài gấu mặt ngắn “to xác” nhất thế giới

Gấu mặt ngắn Andes hay còn còn gọi là gấu Andes phân bố ở một số vùng Nam Mỹ như Venezuela, Ecuador, Peru, Tây Bolivia và Panama. Tuy nhiên, số lượng gấu Andes hoang dã tại đây vẫn chưa thể xác định. Ảnh khoahocphattrien. Số lượng gấu mặt ngắn Andes đang giảm dần do môi trường sống của chúng bị mất đi và do bị săn bắn. Ảnh imgur. Gấu mặt ngắn Andes đực có trọng lượng đạt tới 130kg trong khi con cái nặng 60kg. Ảnh imgur. Gấu mặt ngắn Andes ăn rễ cây, lá, chồi non, quả mọng, côn trùng, động vật gặm nhấm và xác chết thối… Ảnh imgur. Gấu mặt ngắn Andes ít khi săn mồi, nhút nhát và thông minh. Khi gặp con người hay các loài gấu khác, chúng phản ứng rất hiền lành nhưng cẩn trọng. Ảnh vnsharing. Gấu mặt ngắn Andes có kích thước và hình dáng khá giống loài gấu đen Bắc Mỹ nhưng có những vết bớt màu sáng trên mặt. Ảnh vnsharing. Gấu Andes xây tổ ở trên cây. Ảnh vnsharing. Mời quý vị xem video: Những hình ảnh động vật đáng yêu vô cùng

