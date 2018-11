Không chiến, chim vô tình khiến con mồi thoát chết ngoạn mục

Hai con chim săn mồi chiến đấu dữ dội, để rồi cuối cùng chúng phải nhận cái kết đắng vì quá mải mê đánh nhau, khiến con mồi thoát chết một cách ngoạn mục. Theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia Alan Barke, vào thời điểm đó, con cú đã bắt được một con chuột đồng và đang trên đường tha mồi về tổ. Chẳng ngờ, khi đang trên đường về tổ, háo hức tận hưởng bữa tối ngon miệng, con chim cú bị tập kích bởi một con chim cắt chân đỏ đói mồi. Ngay khi thấy nguy hiểm, con cú đã lượn vòng trên không trung, động thái của nó như truyền đi một thông điệp, cảnh báo con chim cắt chân đỏ: "Đừng đến gần tôi, tránh xa bữa tối của tôi ra". Thế nhưng con chim cắt không bỏ cuộc, nó tấn công chim cú, quyết tâm cướp con mồi từ tay chim cú. Trong quá trình hai con chim săn mồi cận chiến trên không, con chuột đồng đã tận dụng thời cơ, trốn thoát khỏi móng vuốt của chim cú. Thế nhưng, gần như ngay lập tức, con chim cắt chân đỏ lại tóm được đuôi của chuột đồng. Cuối cùng, do mải mê đánh nhau, tranh giành thức ăn, hai con chim săn mồi vô ý để tuột mất con mồi, khiến chuột đồng tự do, rơi xuống mặt đất. Theo nhiếp ảnh gia Alan Barke, trong quá trình rơi xuống, dường như con chuột đồng có quay lại ngoái nhìn hai con chim săn mồi vẫn đang kịch chiến trên không. Có lẽ chính con chuột đồng cũng không thể tin được rằng, nó lại có thể may mắn đến như vậy. Ngược lại, khi thấy chuột đồng trốn thoát, con chim cắt chân đỏ lộ rõ vẻ tiếc nuối, không chỉ tham gia trận chiến vô nghĩa, nó còn để mất con mồi đã tới tay. Nhiếp ảnh gia Alan Barke cho rằng, mặc dù trốn thoát, con chuột đồng cũng khó sống, bởi rơi từ độ cao 30m, con vật nào cũng khó tránh khỏi cái chết. Thực tế, chuột đồng là loại gặm nhấm có thể trọng nhỏ, từ trên cao rơi xuống cũng sẽ gặp sức cản nhỏ, khả năng sống sót cao. Mời quý vị xem video: Động vật kịch chiến sinh tồn nơi hoang dã

