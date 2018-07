Khám phá thú vị về con hà cồn, đặc sản Quảng Ninh

Con hà cồn là một loài nhuyễn thể thuộc họ hàu với vỏ ngoài cứng, xù xì không có hình dạng cố định. Ảnh baoquangninh. Hà cồn sống bám vào các dải đá dưới lòng sông và kết vào nhau thành tảng như san hô. Ảnh chotrerangoaichoi. Hà cồn sau khi vớt lên sẽ được lấy ruột bằng cách dùng búa mỏ chim tách vỏ. Ruột hà cồn trắng ngần như sữa. Ảnh baoquangninh.Ruột hà cồn có kích thước to bằng mật heo, con lâu năm có thể to bằng cái lưỡi bò. Ảnh timeoutvietnam. Hà cồn chứa nhiều chất dinh dưỡng và được chế biến thành nhiều món ăn ngon như xào bầu non hoặc măng chua, nấu cháo, kho tiêu,...Ảnh dulichhalong24h. Mùa hà cồn kéo dài từ tiết chính đông cho đến hết mùa xuân năm sau. Đây là lúc hà cồn béo đặc và cho năng suất nhất. Ảnh hongphong. Đánh bắt hà cồn trong tự nhiên là một công việc rất vất vả. Ảnh blogspot. Mời quý vị xem video: Những động vật sơ sinh đáng yêu

