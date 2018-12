Hãi hùng loạt sinh vật kì dị dạt vào bờ biển năm 2018

Tháng 8/2018, một sinh vật kỳ dị với hàng trăm xúc tu ngoe nguẩy dạt vào bờ biển Kiên Giang, Việt Nam. Sinh vật không xác định với hàng trăm xúc tu chuyển động như những cánh tay uốn éo khiến nhiều người cảm thấy kinh hãi, nhưng hiện vẫn chưa ai có thể xác định được danh tính của sinh vật bí ẩn này. Tờ Daily Mail (Anh) mới đây đưa tin, một người sử dụng mạng xã hội Reddit đã đăng tải hình ảnh về xác “thủy quái” dạt vào bờ biển ở Broome, bang Tây Australia. Xác sinh vật này nằm im lìm trên cát, với hàng chục xúc tu đen ngoằn ngoèo. Sau một hồi tranh luận, người ta đồng tình rằng, sinh vật này thực chất là một con hải quỳ bị lộn ngược vì mắc cạn Tháng 11/2018, người dân ở một bãi biển New Zealand phát hiện xác thối rữa của một sinh vật biển bí ẩn vừa trôi dạt vào bờ. Con vật kỳ lạ dường như có hai chân và một cái đuôi, răng sắc nhọn và cánh có móng vuốt. Tiến sĩ Malcolm Francis, một nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Nước và Khí quyển Quốc gia New Zealand, xác nhận sinh vật là một con cá đuối thô, móng vuốt trên cánh được gọi là gai cánh mà chỉ con đực mới có để sử dụng trong quá trình giao phối. Tháng 8/2018, một sinh vật kỳ lạ bất ngờ trôi dạt vào bờ biển nước Nga khiến dư luận hết sức xôn xao. Sinh vật kỳ lạ có kích thước lớn hơn 3 lần so với một người bình thường, màu trắng xám, đuôi dài hoặc xúc tu nhưng lại không có mắt và đầu rõ ràng. Nhiều người cho rằng sinh vật này có họ với voi ma mút từng tuyệt chủng trong lịch sử, một số khác lại cho rằng đây chỉ là một loài cá nào đó chưa được khoa học biết tới và ghi nhận. Giữa năm 2018, tại bờ biển New Jersey, Stephanie Hall- một người du lịch đã phát hiện ra xác sinh vật dài 2 mét sau một vòng chạy bộ trên bãi biển. Xác sinh vật kỳ lạ này sau đó được xác định là cá tầm, một loài sinh vật đã tồn tại từ kỷ Trias, cách đây 245 triệu năm. Loài cá này có thể phát triển chiều dài tới 4 mét và nặng gần 400kg, chúng có thể sống tới 60 năm. Tháng 5/2018, xác một sinh vật biển to lớn và “lông lá” trôi dạt vào bờ biển Philippines đã dấy lên lo ngại rằng một thảm họa thiên nhiên sắp xảy ra. Lực lượng chức năng địa phương đã lấy các mẫu phẩm từ xác sinh vật biển này để xác định danh tính của nó. Họ khẳng định cái xác màu trắng xám với nhiều mảng “bùng nhùng” bốc mùi rất khó chịu và có hình dáng kỳ lạ như từ hành tinh khác. Cũng vào tháng 5, một xác sinh vật kỳ dị, thoạt đầu tựa như một con cá sấu, đã trôi dạt vào bờ biển tại Anh khiến các chuyên gia bối rối không tìm được lời giải thích. Thi thể sinh vật này dài 1,5m, nó có chiếc đầu dài với hàm rộng và đuôi mỏng. Chuyên gia sinh học Dan Forman tại Đại học Swansea (Anh) cho biết: “Ban đầu khi nhìn vào nó bạn nghĩ đó có thể là một con cá sấu nhưng chắc chắn là không phải. Có một phần phình ra trong sọ xác sinh vật này chứng tỏ chắc chắn nó là một loài động vật biển có vú”. Tháng 4/2018, một sinh vật biển kỳ lạ dạt vào đảo Koh Lanta, bờ biển tây nam Thái Lan. Con vật dài khoảng 13cm giống như tấm giẻ lau đang bò quằn quại trên bãi cát. Một du khách Anh, nhìn thấy nó và cố gắng để đưa nó trở lại biển. Tuy nhiên, sinh vật bí ẩn này lại tìm cách để ngoi lên bờ. Theo người dân trên đảo, gần đây đã có nhiều sinh vật biển dạt vào bờ, nhưng không ai xác định được chúng là loài gì, một số người thậm chí còn đùa rằng đó có thể là người ngoài hành tinh. Một người đi dạo trên bãi biển đã phát hiện sinh vật kỳ dị dạt vào bãi cát trên đảo North Stradbroke ở bang Queensland, Australia. Sinh vật khổng lồ có màu đen, đầu như bò và dường như như cơ thể bị xẹp lại. Người dân địa phương giải thích và cho rằng đó là cá mặt trăng, họ cũng đã nhìn thấy loài cá này dạt vào bờ trong những năm qua. Chúng có trọng lượng từ 247 kg đến 1 tấn khi trưởng thành. Mời quý vị xem video: Những động vật nguy hiểm nhất vùng rừng Amazon

