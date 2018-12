Giải mã loài cá lạ "cứ ăn vào là say như uống rượu"

Trong một lần đến Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên, phóng viên Dân Việt được ông Nguyễn Văn Tiến – Phó giám đốc khu di tích giới thiệu về loại cá chày. Đặc biệt, ông Tiến cho biết, nếu ai có sức đề kháng yếu khi ăn thịt loại cá này có thể bị say, buồn nôn…

“Khi bắt được loài cá kỳ lạ này dưới sông người ta thường thả bỏ hoặc cho người khác. Tuy nhiên, những người nhận phải cam kết nếu ăn cá mà có chuyện gì thì cũng không liên quan đến người cho. Chính vì vậy mà sự bí ẩn, gây tò mò về loài cá này càng lớn”, ông Tiến cho hay.

Cá chày, một loài cá bí ẩn tại sông Đồng Nai được nhiều người địa phương đồn đoán, không dám ăn.

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, anh Ao Thạch Tịnh (xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên) cho rằng, hiện nay loài cá này cũng ít đi nhiều. “Nếu muốn ăn thịt cá mà không say phải mổ cẩn thận không được làm vỡ ruột, mật của chúng. Sau đó bỏ mang rửa lại thật sạch rồi dùng miếng khế chua hoặc chanh chà bỏ hết phần màng đen trong bụng cá. Nếu sức đề kháng của ai yếu, ăn thịt cá sau khoảng 30 phút sẽ bị say như say rượu”, anh Tịnh tiết lộ.