Giải bí ẩn sinh vật kỳ bí dài 8m trôi nổi dưới đáy biển

Theo thông tin đăng tải, hai thợ lặn Steve Hathaway, 56 tuổi, và Andrew Buttle, 48 tuổi ở New Zealand vốn là hai người bạn thân có chung sở thích đi lặn dưới biển. Mới đây, cả hai đã cùng nhau tới một hòn đảo nhỏ ngoài khơi New Zealand để lặn và phát hiện ra một sinh vật kỳ bí dài tới 8m trôi nổi dưới đáy biển. Thoạt nhìn, sinh vật biển lạ lùng này hệt như một con sâu biển khổng lồ. Qua quan sát, Steve Hathaway và Andrew Buttle nhận ra rằng con sâu biển này bơi lội rất kỳ quặc. Nó thay đổi hình dạng liên tục, lúc thì hệt như một con sâu khổng lồ, lúc lại trải rộng như một chiếc ống rỗng ruột. "Chưa bao giờ tôi thấy con nào giống thế này, thậm chí giờ tôi vẫn còn hoài nghi về việc một sinh vật như thế có tồn tại", anh Andrew Buttle cho biết. Tuy nhiên, thứ mà hai thợ lặn người New Zealand tìm thấy không phải là sâu biển khổng lồ, cũng không phải cá thể một sinh vật biển. Được gọi là Pyrosome, đây là tập hợp của vô số các zooid - các sinh vật siêu nhỏ trôi nổi trong nước. Mỗi zooid chỉ dài chứng vài milimet thế nhưng khi tập hợp lại, chúng có thể dọa chết khiếp những người thợ lặn yếu tim. Để tạo thành hình sinh vật dài cả mét, những zooid tiết ra một chất dạng gel giúp chúng dính chặt với nhau. Theo tìm hiểu, Pyrosome có thể được tìm thấy ở các vùng biển ấm, chúng di chuyển chủ yếu dựa vào thủy triều, sóng và tốc độ dòng chảy. Mời quý vị xem video: Sinh vật biển ứng phó thế nào với siêu bão? Nguồn video: Vietnamnet

