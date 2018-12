Giải bí ẩn những "sắc cầu vồng" kỳ dị thế giới động vật

Trong thế giới động vật, thỉnh thoảng lại xuất hiện những động vật mang "sắc cầu vồng" kỳ thú như con cá sấu màu da cam này. Đây là con cá sấu có màu sắc bất thường đầu tiên trên thế giới được bà Sylvia Mythen, 70 tuổi, sống ở Venice, Florida, Mỹ phát hiện trên đường đi làm. Các nhà khoa học cho rằng sắc cam của con cá sấu có thể là do một vài nhân tố môi trường. Gấu màu tím. Theo lẽ tự nhiên, người ta chỉ có thể nhìn thấy loài gấu có lông màu trắng, nhưng loài gấu có tên Pelusa này khiến người ta kinh ngạc với bộ lông màu tím. Nguyên do là vườn thú đã cố gắng điều trị tác động da xảy ra ở loài gấu này và kết quả của sự điều trị đã khiến màu sắc da của các chú gấu thay đổi. Tuy nhiên, sắc tím chỉ xuất hiện trong giây lát. Thằn lằn màu đỏ và xanh. Loài thằn lằn kỳ lạ này là thằn lằn Mwanza, chúng có đầu dẹt, trên cơ thể của nó có màu da xanh và đỏ giống với màu của bộ trang phục nhân vật người nhện. Loài này là vật nuôi thân thiết của con người, chúng có thể thay đổi màu sắc, con đực có màu sáng sẽ đổi thành màu nâu vào ban đêm hay khi sợ hãi. Lợn xăm hình sặc sỡ. Đầu thế kỷ 21, một dự án hình xăm trên lợn đã được thiết lập tại Trung Quốc nơi mà chính sách bảo vệ động vật dường như chưa có. Người ta xăm đa dạng các hình xăm từ lá cờ truyền thống cho đến những mẫu túi xách hiệu Louis Vuitton lên loài lợn. Sau khi chết, da của những con lợn xăm hình này trở nên có giá trị và được trưng bày. Loài ốc lưỡi chốn (cyphoma gibbosumn) là loài ốc sên biển nhỏ có màu sắc sặc sỡ trông như những đóa hoa dưới đáy đại dương. Tuy nhiên, màu sắc đó không phải là vỏ của ốc sên mà là một lớp mô sự sống nối với chân của ốc sên. Khi ốc sên bị tấn công, sợ hãi, màu sắc sặc sỡ sẽ co lại. Châu chấu màu hồng. Loài châu chấu màu sắc đặc biệt này xuất hiện ở các vùng như Osaka, Nhật Bản và vùng trung tâm phía Bắc Mỹ. Nguyên do màu sắc không bình thường là do rối loạn sắc tố di truyền, biểu hiện qua sự hình thành sắc tố đỏ bất thường. Vịt có màu sắc sặc sỡ. Loài vịt này có kích thước trung bình và có quan hệ với loài vịt ở phía Bắc Mỹ. Loài này có mỏ đỏ, hình lưỡi liềm lớn màu trắng phía trên mắt, khuôn mặt hơi đỏ, lông dài và cứng ở cổ. Lông ngực màu tím với hai kẻ dọc màu trắng, hai hông hơi đỏ, với hai chùm lông giống như hai lá buồm màu da cam ở lưng. Chó gấu trúc. Ông Hirakawa, một chuyên gia thẩm mỹ và chủ một cửa hàng bán vật nuôi đã quyết định sử dụng thuốc nhuộm tóc để khiến chú chó Colombo trông giống như gấu trúc. Hirakawa cũng nhuộm các vòng tròn lông màu đen quanh mắt, tai, chân sau và trước cũng như các dải ngang lưng. Ếch Atelopus hay ếch hề, ếch nhiều màu là một loài ếch nhiệt đới, sinh sống chủ yếu ở Costa Rica và Panama. Loài ếch này có thân hình đen bóng nhưng điểm xuyết thêm các vòng đốm màu hồng sặc sỡ. Mời quý vị xem video: Thế giới động vật vui nhộn khiến bạn cười sảng khoái

