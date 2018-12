Điểm các điệp viên tình báo "chất" nhất thế giới động vật

1. Mèo. Mèo là một trong những điệp viên động vật nổi tiếng nhất thế giới động vật. Vào những năm 60, CIA dùng mèo để do thám châu Á. Biệt danh "Acoustic Kitty" được đặt cho con mèo nằm trong dự án phẫu thuật cấy micro thu âm và máy thu hình vào cơ thể nó. Có nguồn tin cho rằng mèo điệp viên chưa kịp thu thập các thông tin tình báo thì đã bị một chiếc taxi tông phải khi đi ngang qua đường và chết thảm. Tuy nhiên, một nguồn tin khác cho biết, cuộc huấn luyện thành công và điệp viên mèo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Thậm chí chuyển động của mèo điệp viên còn có thể được CIA kiểm soát bằng cách sử dụng sóng siêu âm. 2. Cá heo và sư tử biển.Chương trình Mammal Marine của Hải quân Mỹ bắt đầu hơn 40 năm trước đây. Cả hai con cá heo và sư tử biển được huấn luyện để phát hiện những người bơi lội đáng ngờ và các thợ lặn cũng như xác định vị trí và đánh dấu mìn dưới nước. Cá heo được sử dụng vì chúng có khả năng phát hiện sóng âm rất tuyệt vời còn sư tử biển được tin cậy giao việc vì chúng có tầm nhìn dưới nước hoàn hảo.Khi phát hiện một kẻ tình nghi hoặc khủng bố,điệp viên cá heovà sư tử biển sẽ chạm vào một cảm biến trên tàu, sau đó quay lại nơi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm. Chỉ cần theo dấu những điệp viên động vật này, con người sẽ tìm thấy mối nguy hiểm và kịp thời ngăn chặn. 3.Mỹ có thể không sử dụng cá mập làm điệp viên, nhưng các nhà khoa học mới đây đã phát triển một phương pháp có thể kiểm soát sự di chuyển của cá mập. Sau đó, họ có thể sử dụng chúng để tuần tra các vùng biển. Khi một số lượng lớn các cuộc cá mập tấn công con người đột ngột xảy ra ngoài khơi bờ biển của Ai Cập vào năm 2010, các phương tiện truyền thông đã nhanh chóng cáo buộc chính phủ Israel sử dụng thiết bị GPS cấy trên cá mập để kiểm soát chuyển động của chúng, gây ra những vụ tấn công nhằm làm ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch Ai Cập. 4.Trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới, chim bồ câu là một trong những điệp viên động vật rất quan trọng. Chúng lưu chuyển, cất giữ những viên nang có chứa thư mật, bản đồ, hình ảnh... Những conđiệp viên bồ câuđược huấn luyện rất tốt., 90% những tin nhắn sử dụng điệp viên bồ câu đãđược chuyển giao trong Thế chiến II. Hơn 32 con chim bồ câu đã được nhận Huy chương Dickin, giải thưởng cao nhất dành cho sự dũng cảm của động vật ở Anh. Bồ câu điệp viên được rất nhiều nước sử dụng. 5. Cùng họ Chim với bồ câu nhưng những điệp viên chim ưng ít được sử dụng hơn do rất khó huấn luyện. Mặc dù vậy, khi đã huấn luyện thành công, xác suất hoàn thành nhiệm vụ của chim ưng lại cao hơn bồ câu. Có lẽ do nguyên nhân thể lực. Trong thế chiến thứ II, cùng với bồ câu, những con chim ưng đã góp phần vào chiến thắng của quân đồng minh trước Đức quốc xã. 6. Các nhà khoa học từ Mỹ đã triển khai một dự án có tên là Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) thử nghiệm công nghệ côn trùng giám sát. Qua đó, những con bọ, côn trùng sẽ chính thức tham gia thế giới điệp viên động vật. Điện cực, pin, camera, micro và nhiều thiết bị khác được trang bị cho một số loài côn trùng và chúng sẽ trở thành các điệp viên tình báo tuyệt vời, không chỉ bởi chúng nhỏ mà di chuyển của chúng không hay bị chú ý bằng mắt thường. Các nhà nghiên cứu cũng đang tiến hành cấy ghép thử nghiệm đầu dò vào thành não của bọ cánh cứng và bướm đêm trong giai đoạn nhộng của chúng để khi lớn, chúng sẽ kết hợp tốt hợp với những cải tiến công nghệ. 7.Kền kền bị cáo buộc là điệp viên Israel. Nhà nước Ả rậpSaudi đã cáo buộcchính phủ Israel cử một điệp viên động vật là một con kền kền để do thám họ sau khi người dân phát hiện một con kền kền có định vị GPS và máy thu, phát hình trên cơ thể. Tuy rằng đã có thông tin chính thức bác bỏ cáo buộc này nhưng vẫn rất nhiều người nghi ngờ về hành động của con kền kền. 8. Trong năm 2013, các tình báo Iran đã bắt giữ 14 con sóc, tuyên bố những con vật này là những điệp viên động vật, trên cơ thể có những dụng cụ gián điệp dùng để nghe trộm. Đến giờ, người ta vẫn không biết số phận của những điệp viên sóc này ra sao. 9.Israel không phải là quốc gia duy nhất đã bị cáo buộc sử dụng động vật làm điệp viên.Năm 2000, Ấn Độ cáo buộc Pakistan cử một điệp viên diều hâu bay qua biên giới để do thám vì họ phát hiện con diều hâu này được trang bị thiết bị theo dõi tân tiến. 10.Trong cuộc chiến tranh của Napoleon, một chiếc tàu Pháp bị chìm ngoài khơi bờ biển Anh gần Hartlepool.Người sống sót duy nhất là một con khỉ mặc một bộ đồng phục quân đội Pháp, có lẽ nó có mặt trên tàu để giải trí cho đoàn thủy thủ nhưng thật không may, bởi vì người dân chưa bao giờ thấy một người Pháp trước đó và vì con khỉ không nói được tiếng người, họ tin rằng nó là một điệp viên Pháp.Kết quả là con khỉ đã bị treo cổ. Mời quý vị xem video: Hình ảnh động vật vui nhộn khiến bạn không thể ngừng thích thú

