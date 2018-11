Đặt bẫy săn lợn rừng, chẳng ngờ "săn" trúng người không ngờ

(Kiến Thức) - Khi chưa kịp hái kiwi và hạt dẻ, do không để ý, bà Từ đã dẫm phải chiếc bẫy do một thợ săn đặt để săn lợn rừng. May mắn thay, khi vào rừng, bà Từ vẫn cầm theo điện thoại di động.