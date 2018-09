Cụ bà săn được cá sấu khổng lồ 3 tạ trong nháy mắt

Con cá sấu to lớn trúng phát chí mạng ở đầu.

“Một phát bắn -> Con cá sấu khổng lồ bị hạ gục !”, tài khoản Facebook Scott Hughes đăng lời bình luận, kèm theo bức ảnh một cụ bà Texas bên cạnh chiến lợi phẩm.

Điều đáng nói là cụ bà tóc bạc trắng chính là thị trưởng thị trấn Livingston, bang Texas, Judy B. Cochran.

Bà Rudy bên cạnh xác cá sấu khổng lồ. Ước tính con cá sấu khổng lồ mà bà Judy săn được dài 4 mét và nặng 3 tạ. Con cá sấu bị bắn chết khi nó đi lạc vào khu vườn nhà bà Rudy ở Goodrich.

cá sấu bị bắn chết

“Tôi nghĩ con cá sấu này đã ăn thịt một con ngựa non của gia đình vài năm trước. Với kích thước to lớn như vậy, con cá sấu có thể dễ dàng đánh chén con mồi”, bà Judy nói. “Thông thường, chúng tôi không quá bận tâm đến cá sấu. Nhưng con cá sấu to lớn này thì đã bị săn tìm từ lâu”.

Con cá sấu bị khuất phục bằng phát đạn duy nhất. Rudy nói bà sẽ xẻ thịt cá sấu làm thức ăn và lấy da phục vụ nhu cầu thời trang. “Phần đầu cá sấu và đuôi sẽ được đặt trong văn phòng tôi để làm vật trưng bày”, bà Rudy nói thêm.



Phần da cá sấu thậm chí có thể được dùng để làm giày dép. Theo Rudy, bà bắn chết con cá sấu bằng phát đạn duy nhất, hoàn toàn phù hợp với quy chuẩn đạo đức.