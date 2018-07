Chú bê dũng cảm đào tẩu được hươu cưu mang gây kinh ngạc

Bonnie là một chú bê dũng cảm được sinh ra trong một trang trại ở miền Bắc New York. Khi Bonnie được 4 tháng tuổi, nó buộc phải tách mẹ và được sắp xếp đưa đến lò mổ. Thế nhưng, ngay khi Bonnie bị bắt đi, nó đã chạy trốn một cách nhanh nhất có thể. Bonnie chạy vào khu rừng gần đó và biến mất. Trong khoảng thời gian dài, Bonnie trở thành một bí ẩn đối với người dân địa phương, không ai có thể tìm thấy nó. Mãi đến đầu năm nay, một thợ săn người địa phương mới chụp được những bức ảnh đầu tiên về Bonnie trông qua một chiếc camera ẩn gắn trong rừng. Đáng ngạc nhiên, Bonnie đã trở thành một thành viên của đàn hươu và đã hoàn toàn thích nghi với đời sống xã hội của loài hươu. Chúng cùng ăn, cùng ngủ và cùng chơi với nhau. Sau khi phát hiện ra chú bê chạy trốn Bonnie, người dân địa phương chia làm hai nhóm ý kiến khác nhau. Một số muốn bảo vệ Bonnie, để nó sống trong rừng tự do tự tại. Một nhóm khác muốn bắt Bonnie về và bán nó. Trong lúc đó, mùa đông ngày một khắc nghiệt. Bonnie là một con bê được thuần hóa bởi con người, vì vậy nó rất khó có thể sống sót được trong rừng. May mắn tháy, Bonnie đã gặp Becky, một người phụ nữ tốt bụng. Bonnie mang thức ăn và nước cho Bonnie, giúp nó có thể tồn tại được. Ngày qua ngày, Bonnie dần dần giành được niềm tin của Bonnie. Cô nhận ra rằng mặc dù đàn hươu tiếp nhận và cưu mang Bonnie, thế nhưng chú bê không thể tiếp tục sống trốn tránh như thế này nữa. Ngay sau đó, Becky đã kêu gọi cứu trợ cho Bonnie, mong muốn chú bê dũng cảm có thể có được nơi ở an toàn và ổn định để sinh sống.

Thế nhưng mọi người gặp khó khăn khi Bonnie rất cảnh giác, nó chỉ cho phép Becky chạm vào mình. Những người khác không thể đến gần. Những người cứu hộ không muốn để Bonnie mạo hiểm trong rừng sâu, vì vậy họ đã nghĩ ra cách dụ Bonnie ăn thức ăn với một lượng nhỏ thuốc an thần. Cuối cùng, Bonnie cũng được đưa đến nơi trú ẩn trang trại trong vùng một cách an toàn, sau 8 tháng chạy trốn và sống chung với những con hươu trong rừng. Với những bó cỏ ngon lành và thức ăn luôn sẵn có, Bonnie chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hiện tại, chú bê đang dần thích ứng với cuộc sống mới của mình, cũng đã kết bạn với một chú bê trẻ hơn trong trang trại. Bonnie dũng cảm không chấp nhận số phận, nó đã vùng lên và quyết định số phận của mình. Sau khi may mắn gặp đàn hươu tốt bụng và người phụ nữ nhân từ Becky, hiện tại nó đã được sống một cuộc sống an toàn và đi lại tự do trên những đồng cỏ xanh mướt. Mời quý vị xem video: Khiếp đảm cảnh động vật tấn công người

