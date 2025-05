Thế Giới Di Động thu về 48.635 tỷ đồng doanh thu sau 4 tháng

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE:MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2025 với doanh thu ước đạt 48.635 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2024 và hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu cả năm là 15.000 tỷ đồng. Công ty không công bố số liệu lợi nhuận.

Trong đó, tổng doanh thu 2 chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (TGDĐ/ĐMX) đạt 32.600 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024. Tăng trưởng cửa hàng cũ duy trì hơn 10%.

Doanh thu kênh online 4 tháng đầu năm của hai chuỗi này đạt gần 1.900 tỷ đồng, đóng góp 6% trong tổng doanh thu hai chuỗi.

Riêng trong tháng 4, tổng doanh thu của 2 chuỗi đạt 8.300 tỷ đồng, tăng 13% so với tháng 3 và tăng 3% so với cùng kỳ. Với động lực chính đến từ máy lạnh và thiết bị làm mát tăng doanh thu từ 30% đến 100% do nhu cầu cao trong mùa nắng nóng đi kèm với các dịch vụ vượt trội (Lắp đặt trong ngày, xài trước trả sau, bao công lắp đặt, tăng thời gian bảo hành, v.v.).

Kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2025 của MWG

Về chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX), doanh thu 4 tháng đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ 2023. Doanh thu bình quân các cửa hàng đã hoạt động ổn định từ 6 tháng trở lên (khai trương trước 1/9/2024) vẫn duy trì ở mức 2,1 tỷ đồng/cửa hàng.

Sau 4 tháng đầu năm, công ty đã mở mới 359 cửa hàng nâng tổng số lượng lên 2.129 cửa hàng đang hoạt động, trong đó các cửa hàng mở tại khu vực miền Trung chiếm gần 50%. Các cửa hàng mới mở có tổng lợi nhuận hoạt động dương sau khi khi trừ các chi phí vận hành trực tiếp ở cấp độ cửa hàng.

Trái ngược với việc mở rộng Bách Hóa Xanh, chuỗi nhà thuốc An Khang lại ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng cửa hàng. Tính đến cuối tháng 4/2025, An Khang chỉ còn lại 326 nhà thuốc đang hoạt động, giảm gần 40% so với con số 526 cửa hàng của năm 2024. Hiện tại, An Khang chỉ còn 77 cửa hàng hoạt động tại TP.HCM, toàn bộ chi nhánh tại Hà Nội đã ngừng hoạt động, số còn lại phân bố ở các địa phương khác.

Đây là năm thứ hai liên tiếp An Khang thu hẹp quy mô sau giai đoạn mở rộng mạnh hậu M&A. Việc co cụm mạng lưới được cho là nằm trong chiến lược cắt giảm chi phí và tập trung vào các điểm bán hiệu quả hơn, thay vì giữ mặt bằng dàn trải.

Ngoài ra, về số lượng cửa hàng các chuỗi khác, tính đến cuối tháng 4/2024, số lượng cửa hàng Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone) đạt 1.017 cửa hàng, chuỗi Điện Máy Xanh đạt 2.025 cửa hàng, chuỗi AVAKids đang có 62 điểm bán, cuối cùng là chuỗi Erablue với 99 cửa hàng đang hoạt động.

Năm nay, MWG dự kiến mục tiêu doanh thu thuần đạt 150.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 4.850 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 30% so với thực hiện 2024. Riêng quý đầu năm, MWG lãi sau thuế đạt 1.548 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận quý cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của Thế Giới Di Động, chỉ kém đôi chút so với đỉnh lập được vào quý 4/2021.

Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, doanh nghiệp bán lẻ này đã thực hiện được 24% kế hoạch doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận cả năm.