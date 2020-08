Vụ nổ ở Beirut: Bệnh viện “vỡ trận”, thương vong không ngừng tăng

Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 78 người thiệt mạng và hơn 4.000 người khác bị thương trong vụ nổ ở Beirut hôm 4/8. Thủ tướng Lebanon Hassan Diab xác nhận 2.700 tấn ammonium nitrate trữ trong nhà kho tại cảng được cho là đã phát nổ, gây ra thảm kịch kinh hoàng. Ảnh: AJ. Theo New York Times, hai vụ nổ lớn vừa qua đã khiến nhiều bệnh viên ở thủ đô Beirut bị hư hại hoặc rơi vào tình trạng quá tải. Ảnh: Getty. Bộ trưởng Y tế Công cộng Hamad Hassan thông báo, Bộ sẽ thanh toán chi phí cho những người bị thương điều trị tại bệnh viện, hãng thông tấn quốc gia Lebanon đưa tin. Ảnh: EPA. Bệnh viện St. George, một trong những bệnh viện lớn nhất ở trung tâm Beirut, đã bị hư hỏng nghiêm trọng đến nỗi phải đóng cửa và gửi bệnh nhân đi nơi khác. Ảnh: AJ. “Mỗi tầng của bệnh viện đều bị hư hại. Tôi chưa từng chứng kiến điều này ngay cả trong chiến tranh. Đó là một thảm họa”, New York Times dẫn lời bác sĩ Peter Noun, Trưởng khoa huyết học và ung thư nhi khoa của Bệnh viện St. George. Ảnh: Daily Mail. "Bên trong bệnh viện St. George, mọi thứ sụp xuống, cửa sổ bị phá hủy, trần nhà vỡ thành từng mảnh”, bác sĩ Noun nhớ lại giây phút kinh hoàng khi vụ nổ xảy ra. Ảnh: AJ. Bác sĩ Noun cho biết thêm, một số bệnh nhân của ông - trẻ em bị ung thư - và các thành viên gia đình của họ cũng bị thương do ảnh hưởng của vụ nổ. Ảnh: Getty. Thành viên của Hội Chữ Thập đỏ ở Lebanon đưa một người phụ nữ bị thương ra ngoài đêm 4/8. Ảnh: CNN. Bệnh viện Tập đoàn Y tế Bikhazi có 60 giường đã phải điều trị cho 500 bệnh nhân trong vài giờ sau vụ nổ mặc dù bệnh viện này bị hư hại trên diện rộng, Rima Azar, Giám đốc và đồng sở hữu bệnh viện cho biết. Một phụ nữ đã chết trước khi được đưa vào đây. Ảnh: EPA. “Bệnh viện đầy kính vỡ, cửa ra vào bị vỡ hoàn toàn. Trần nhà sập xuống một số bệnh nhân đang ở trong phòng bệnh. Áp lực thật kinh khủng. Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn và sau đó mọi thứ đều rung chuyển", bà Azar nói. Ảnh: AP. Hiện tại, các nhân viên y tế lo lắng về một trong những kho dự trữ vaccine và thuốc của Lebanon nằm trong kho Karantina gần cảng, nơi xảy ra vụ nổ. Hàng trăm nghìn liều vaccine cung cấp cho các trung tâm y tế trên khắp Lebanon đang được lưu trữ trong nhà kho ở khu vực có các tòa nhà bị hư hỏng nặng. Ảnh: AP. Mời độc giả xem video về vụ nổ ở Beirut (Nguồn video: Zingnews.vn)

