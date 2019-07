Sự thật bất ngờ về nữ Bộ trưởng Quốc phòng mới của Đức

Ngày 17/7, Thủ tướng Angela Merkel đã chỉ định bà Annegret Kramp-Karrenbauer làm Bộ trưởng Quốc phòng Đức, kế nhiệm bà Ursula von der Leyen - người vừa được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Châu Âu. Ảnh: Independent. "Tôi nhận thức được trách nhiệm to lớn của mình và muốn nỗ lực làm việc để đảm nhiệm được nó", bà Kramp-Karrenbauer nói. Ảnh: Pointer. Được biết, bà Annegret Kramp-Karrenbauer là một đồng minh chính trị thân cận của nữ Thủ tướng Đức Merkel và là người theo đuổi các đường lối chính trị tương tự bà Angela Merkel. Chính vì vậy, bà Kramp-Karrenbauer còn có biệt danh là "tiểu Merkel". Ảnh: Faz. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Kramp-Karrenbauer sinh ngày 9/8/1962 tại Völklingen, Đức. Bà tốt nghiệp trung học năm 1982 và sau đó theo học chuyên ngành Chính trị và Luật tại Đại học Trier và Đại học Saarland, nơi bà tốt nghiệp Thạc sĩ vào năm 1990. Ảnh: Web.de. Bà Annegret Kramp-Karrenbauer gia nhập Đảng CDU vào năm 1981 khi vẫn còn đang học phổ thông. Ảnh: SO. Từ năm 1991-1998, bà Karrenbauer là cán bộ chính sách và kế hoạch cho CDU tại bang Saarland. Năm 1998, bà được bầu vào Quốc hội Liên bang Đức, nhưng bị mất ghế trong cuộc bầu cử 8 tháng sau đó. Ảnh: NBC News. Bà từng làm Thủ hiến bang Saarland từ tháng 8/2011 đến tháng 2/2018. Ảnh: Stern. Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 12/2018, bà là Tổng thư ký Đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo. Ảnh: SN. Bà Kramp-Karrenbauer trở thành lãnh đạo Đảng CDU sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Đảng tại Hamburg ngày 7/12/2018. Ảnh: SO. Bà Annegret Kramp-Karrenbauer được cho là ứng viên tiềm năng trong cuộc đua giành chiếc ghế Thủ tướng Đức vào năm 2021, sau khi bà Angela Merkel kết thúc nhiệm kỳ và rút lui khỏi chính trường. Ảnh: NBC News. Mời độc giả xem thêm video: Chủ tịch CDU Annegret Kramp-Karrenbauer được chọn làm tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức (Nguồn: Youtube)

