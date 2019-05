Mỹ-Anh "tung" đặc nhiệm quyết tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS

Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: AMN.

"Tên al-Baghdadi là nhân vật rất quan trọng đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và việc bắt sống hắn ta là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, nhiệm vụ này gặp khó khăn vì hắn được cho là đang lẩn trốn ở những khu vực mà lực lượng đặc nhiệm nước ngoài khó xâm nhập vào", một quan chức tình báo cho hay.

Không quân Anh cũng đã triển khai các máy bay không người lái được trang bị tên lửa Hellfire để thực hiện nhiệm vụ giám sát suốt 12 giờ. Mời độc giả xem thêm video: Thủ lĩnh tối cao IS Abu al-Baghdadi (Nguồn: Vocativ)



"Hiện chưa rõ tên al-Baghdadi đang ở đâu, nhưng mọi sự dịch chuyển đáng ngờ trên mặt đất đều đang bị theo dõi. Dù hắn ta có cẩn thận đến đâu thì cũng có lúc mắc phải sai lầm. Cuối cùng, hắn chắc chắn sẽ mắc bẫy hoặc bị tiêu diệt", quan chức cấp cao khác nói thêm.

