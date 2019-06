Chân dung vị tướng quyền lực vừa tái đắc cử Thủ tướng Thái Lan

Đêm 5/6, Quốc hội đã bầu đương kim Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, ứng cử viên của liên minh do Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (Palang Pracharath) lãnh đạo, làm Thủ tướng thứ 30 của Vương quốc này. Ảnh: ST. Ông Prayut Chan-o-cha nhận được 500 phiếu ủng hộ trong phiên họp của lưỡng viện Quốc hội Thái Lan, bỏ xa "đối thủ" là Thanathorn Juangroongruangkit - thủ lĩnh Đảng Tương lai Mới. Ảnh: Sputnik. Tuy nhiên, kết quả bầu cử cũng có thể được dự báo từ trước, bởi trong số 750 phiếu tổng cộng đó đã có 250 phiếu của các thượng nghị sĩ đều do Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia Thái Lan - cơ quan do ông Prayuth làm chủ tịch - bầu ra. Ảnh: Rappler. Với chiến thắng này, liên minh đảng do Palang Pracharath dẫn đầu sẽ thành lập chính phủ dân sự thay thế chính quyền quân sự sau 5 năm kể từ cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra năm 2014. Ảnh: PP. Kết quả bầu Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan sẽ được Chủ tịch Hạ viện trình lên Nhà vua để phê chuẩn và nội các mới dự kiến sẽ được công bố trong tháng 6/2019. Ảnh: BP. Trước đó, hồi tháng 2/2019, ông Prayut Chan-o-cha tuyên bố sẽ đứng ra tranh cử chức Thủ tướng với tư cách là một ứng cử viên của Đảng Palang Pracharat trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 24/3. Ảnh: AP. Được biết, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sinh ngày 21/3/1954. Ông tốt nghiệp trường Học viện Quân sự Hoàng gia Chulachomklao với tấm bằng cử nhân khoa học và bắt đầu sự nghiệp quân sự trong Sư đoàn Bộ binh 2 thuộc Trung đoàn Bộ binh 21. Ảnh: CNN. Năm 2002, ông giữ chức phó chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 2 và trở thành chỉ huy một năm sau đó. Năm 2006, ông được thăng cấp chỉ huy Quân đoàn 1. Ảnh: MM. Trong khoảng thời gian từ năm 2008-2009, ông Prayut đảm nhiệm chức vụ Tham mưu trưởng Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Năm 2010, ông trở thành Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan, kế nhiệm Anupong Paochinda. Ảnh: BP. Ba tháng sau cuộc đảo chính do ông Prayut lãnh đạo hồi tháng 5/2014, Cơ quan lập pháp chính quyền quân sự Thái Lan đã quyết định bổ nhiệm Tướng Prayut Chan-o-cha làm Thủ tướng nước này. Ảnh: ABC. Ông Prayut cũng trở thành người đứng đầu Hội đồng Hoà bình và Trật tự Quốc gia Thái Lan từ tháng 5/2014. Ảnh: Flickr. Mời độc giả xem thêm video về Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha (Nguồn: Youtube)

