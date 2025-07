Thấy gì từ việc VPBank vay hợp vốn quốc tế 350 triệu USD?

Ngày 29/7, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) thông báo ký kết thành công khoản vay hợp vốn trị giá 350 triệu USD (9,1 nghìn tỷ đồng), được thu xếp bởi đối tác chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) và các tổ chức khác bao gồm British International Investment (BII), Export Finance Australia (EFA), FinDev Canada và Japan International Cooperation Agency (JICA).

Khoản vay có thời hạn 5 năm và VPB cho biết sẽ phân bổ vào tài chính xanh, cho vay xã hội (như chiến dịch phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, SME do phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo) và các dự án phát triển hạ tầng tại các khu vực còn thiếu thốn giúp tăng cường tiếp cận nước sạch, nhà ở giá cả phải chăng và các dịch vụ thiết yếu khác.

Thỏa thuận này cho phép VPB tiếp cận nguồn vốn ổn định, dài hạn và mở đường cho hợp tác chiến lược rộng lớn hơn.

Theo quan điểm của Chứng khoán Vietcap (VCSC), mặc dù khoản vay này (tương đương gần 1% tổng nguồn vốn của VPB tính đến quý 2/2025) chưa đủ điều kiện là vốn cấp 2, nhưng khoản vay này vẫn củng cố cơ cấu nguồn vốn của VPB, cho thấy khả năng huy động vốn quốc tế và mở ra cơ hội hợp tác chiến lược rộng lớn hơn.

VPB duy trì bộ đệm vốn tương đối mạnh so với các ngân hàng cùng ngành, với hệ số an toàn vốn (CAR) gần 14% tính đến quý 2/2025.

Đáng chú ý, ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tín dụng 21% trong 6 tháng đầu năm 2025, trong khi tổng tiền gửi và giấy tờ có giá riêng lẻ tăng 27,5% trong cùng kỳ.

VCSC tin rằng vị thế vốn vững chắc và các lợi thế chiến lược về hệ sinh thái của VPB mang lại cho ngân hàng lợi thế cạnh tranh vượt trội trong ngành.

Nhìn lại kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, VPBank ghi nhận tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh đạt 32,1 nghìn tỷ đồng (tăng 9% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 11,2 nghìn tỷ đồng (tăng 30% so cùng kỳ). Kết quả này tương ứng lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 2/2025 đạt 6,2 nghìn tỷ đồng (tăng 39% so cùng kỳ và tăng 24% so quý trước).

Nhìn chung, lợi nhuận 6 tháng 2025 của VPBank được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và chi phí tín dụng được kiểm soát tốt trong bối cảnh chất lượng tài sản được cải thiện. Mặc dù diễn biến NIM và thu nhập phí thấp hơn kỳ vọng, tín dụng tăng trưởng mạnh vượt kỳ vọng và các chỉ số nợ xấu cải thiện đáng kể.

Ngoài ra, FE Credit tiếp tục phục hồi và duy trì khả năng sinh lời trong quý 2/2025.