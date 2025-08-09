Thay đổi trong thanh toán thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc từ 15/9

Từ ngày 15/9, Ngân hàng Nhà nước bỏ quy định thanh toán bằng tiền mặt trong thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký ban hành Thông tư 17/2025/TT-NHNN (gọi tắt là Thông tư 17), sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Thông tư 19/2018/TT-NHNN về quản lý ngoại hối đối với thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Thay đổi đáng chú ý nhất của Thông tư 17 là bãi bỏ Điều 5 của Thông tư số 19, vốn quy định về thanh toán bằng tiền mặt bằng đồng Việt Nam (VND) tiền mặt hoặc Nhân dân tệ (CNY).

Theo Thông tư 17, các phương thức thanh toán được phép áp dụng bao gồm: Thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, bằng đồng CNY qua chi nhánh ngân hàng biên giới, bằng VND qua chi nhánh ngân hàng biên giới.

Hoặc thanh toán bù trừ (thanh toán phần chênh lệch trong giao dịch bù trừ hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu trong hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc) qua ngân hàng được phép.

Ngoài ra, Thông tư số 17 cũng bãi bỏ một số khoản liên quan đến thanh toán, thu nộp tiền mặt.

Trong quá trình lấy ý kiến cho dự thảo, Ngân hàng Nhà nước cho biết việc loại bỏ hình thức thanh toán tiền mặt nhằm đồng bộ hóa hệ thống pháp luật, phù hợp với thực tiễn giao thương biên giới hiện nay, đồng thời hạn chế các rủi ro về buôn lậu, gian lận thương mại và đảm bảo an ninh tiền tệ quốc gia.

Thông tư số 17 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9.