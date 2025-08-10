Tháo dỡ hàng rào và nâng cấp Công viên Lam Sơn để phục vụ người dân

UBND phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Tổng công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp tại Đồng Nai (Sonadezi) triển khai tháo dỡ hàng rào bao quanh và thực hiện nâng cấp công viên Lam Sơn nhằm tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, phục vụ nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể chất của người dân.

Đơn vị thi công tháo dỡ hàng rào bao quanh, cải tạo Công viên Lam Sơn. Ảnh: Hoàng Lộc

Chủ tịch UBND phường Trấn Biên Nguyễn Duy Tân cho biết: Công viên Lam Sơn và đài tưởng niệm tại đây được xây dựng từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, do nằm trong phạm vi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và được quây kín bằng hàng rào nên việc tiếp cận của người dân còn hạn chế, công năng phục vụ cộng đồng chưa được khai thác hết. Được sự thống nhất của tỉnh, phường đã phối hợp với doanh nghiệp tiến hành nâng cấp, cải tạo công viên này.

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Nguyễn Duy Tân, quá trình nâng cấp được thực hiện theo hướng mở, hài hòa cảnh quan khu vực ven sông Đồng Nai, đồng thời đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Công viên sau cải tạo không chỉ là điểm đến về di tích lịch sử, mà còn đáp ứng nhu cầu giải trí, thể thao và là điểm nhấn không gian xanh của phường.

Công viên Lam Sơn tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 - khu công nghiệp đang thực hiện chuyển đổi công năng. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo Tổng công ty Sonadezi, giai đoạn 1 sẽ thực hiện tháo dỡ hàng rào kết hợp với chỉnh trang, trồng mới cây xanh, lát đá vỉa hè, đầu tư thêm hệ thống đèn chiếu sáng… tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng.

Doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc bảo dưỡng, quản lý, giữ gìn vệ sinh và an ninh trật tự tại công viên sau khi bàn giao không gian mở cho cộng đồng. Đây là một trong những hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với địa phương.

Bia Công viên Lam Sơn và Đài tưởng niệm Đại đội Lam Sơn. Ảnh: Hoàng Lộc

Kiểm tra thực tế chiều 8-8, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm của phường Trấn Biên và Tổng công ty Sonadezi trong việc tạo không gian mở, điểm đến công cộng cho người dân. Lãnh đạo tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tập trung, hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo công viên giai đoạn 1 vào dịp Quốc khánh 2-9 tới.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai thắp hương nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7-2025. Ảnh: Hoàng Lộc

Công viên Lam Sơn có diện tích khoảng 9.000m2, là địa điểm lưu dấu tích Khu kỹ nghệ Biên Hòa (Khu công nghiệp Biên Hòa 1) - khu công nghiệp đầu tiên của cả nước. Đồng thời, nơi đây có bia ghi công và đài tưởng niệm Đại đội Lam Sơn, đơn vị tham gia kháng chiến chống Pháp ở vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.