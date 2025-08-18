Tham vọng của ông bầu đang 'chống lưng' Vietravel Airlines

Ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) đang thể hiện tham vọng lớn trong việc xây dựng hệ sinh thái hàng không toàn diện. Ảnh: VU.

Không mất nhiều thời gian sau khi trở thành cổ đông chiến lược của Vietravel Airlines, T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) đã nhanh chóng đưa hãng bay này trở lại đường đua cùng Vietnam Airlines và Vietjet Air với kế hoạch mở rộng đội tàu và tăng vốn điều lệ dồn dập.

Tuy nhiên, đây không phải một bước đi đơn lẻ, mà nằm trong chiến lược T&T Group đã chuẩn bị từ nhiều năm qua nhằm xây dựng hệ sinh thái hàng không hoàn chỉnh, từ hạ tầng, logistics đến vận tải.

Có một 'bình cũ rượu mới' tại Vietravel Airlines

Vietravel Airlines được CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel thành lập từ tháng 4/2020, tổng vốn đầu tư ban đầu 700 tỷ đồng, trong đó, Vietravel nắm 100% vốn điều lệ. Đến tháng 11/2024, hãng bay được phê duyệt tăng vốn lên 1.300 tỷ đồng.

Dù tương đối thành công trong việc kết nối hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP.HCM đến các thành phố du lịch trong, ngoài nước như Đà Nẵng, Đà Lạt, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, Huế và Bangkok (Thái Lan), Vietravel Airlines cũng thường xuyên phải hoạt động trong tình trạng cầm chừng vì thiếu nguồn lực.

Bước ngoặt xảy ra với hãng bay non trẻ vào tháng 12/2024, khi T&T Group của bầu Hiển thông qua các công ty thành viên gồm: CTCP Vận tải và Thương mại Hàng không T&T (T&T Airlines), Công ty TNHH Siêu cảng và Trung tâm Logistics quốc tế T&T (T&T SuperPort), CTCP Quản lý Quỹ BVIM, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Vietravel tại Vietravel Airlines.

Sau giao dịch, danh sách cổ đông của Vietravel Airlines bao gồm: Tập đoàn Vietravel, Công ty Vietravel, T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM và 2 cổ đông cá nhân là ông Trần Đoàn Thế Duy và ông Đoàn Hải Đăng.

Khi đó, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines cho biết sự tham gia của 3 cổ đông chiến lược mới sẽ mở ra những cơ hội mới cho hãng bay để tăng cường năng lực cạnh tranh, mở rộng mạng lưới đường bay và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T, cho biết việc trở thành cổ đông chiến lược của Vietravel Airlines là cột mốc quan trọng của T&T Airlines, T&T SuperPort nói riêng và Tập đoàn T&T nói chung. Việc hợp tác, đầu tư này không chỉ mang lại nguồn lực vững mạnh cùng nhiều giá trị, cơ hội mới cho Vietravel Airlines, mà còn thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải, hàng không và du lịch, tạo động lực thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế.

Ông Đỗ Vinh Quang, con trai thứ 2 của ông Đỗ Quang Hiển, hiện là Chủ tịch Vietravel Airlines. Ảnh: VU.

Bầu Hiển khẳng định Vietravel Airlines sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi các dự án hạ tầng - logistics - hàng không đã và đang được triển khai của T&T Group, cùng với Cảng Quảng Ninh, Cảng hàng không Quảng Trị, “siêu cảng” logistics Việt Nam SuperPort tại Vĩnh Phúc, Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ, Tổ hợp công nghiệp hàng không - logistics - dịch vụ - thương mại - đô thị sân bay tại Quảng Trị.

“T&T Group cam kết sẽ dành nhiều tâm huyết, quyết tâm và các nguồn lực để đưa Vietravel Airlines dẫn đầu ngành hàng không Việt Nam và khu vực. Cùng với hệ sinh thái của T&T Group, chúng ta sẽ không chỉ cùng bay mà còn mở rộng các dịch vụ mặt đất, dịch vụ hàng không, phát triển theo mô hình, chiến lược mà các hãng hàng không hàng đầu thế giới đang thực hiện”, ông Hiển nhấn mạnh.

Ngay sau đó, một loạt thay đổi đã được đưa ra ở thượng tầng lãnh đạo hãng hàng không này. Trong đó, ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch T&T Group, đồng thời là con trai thứ 2 của bầu Hiển, được bầu làm Chủ tịch Vietravel Airlines. Hãng hàng không với sự hậu thuẫn của T&T Group đã nhanh chóng sở hữu 2 máy bay Airbus, đồng thời công bố kế hoạch mở rộng đội bay lên 10 chiếc ngay trong năm nay.

Vietravel Airlines đồng thời cũng đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm sau.

Hãng bay được bầu Hiển "chống lưng" cũng hé lộ kế hoạch mở rộng sang vận chuyển hàng hóa, dịch vụ mặt đất và cả MRO (bảo dưỡng, sửa chữa máy bay).

Dù vậy, với việc thị trường vận tải hàng không vốn đang cô đặc trong tay 2 "ông lớn" Vietnam Airlines và Vietjet, cùng "tân binh" Sun PhuQuoc Airways (thuộc Sun Group) mới gia nhập, bài toán dành cho Vietravel Airlines là làm sao định hình được lợi thế cạnh tranh riêng, thay vì chỉ chạy đua về quy mô đội bay, đặc biệt trong bối cảnh thị trường không thiếu những đối thủ cũng đang nuôi tham vọng “làm chủ bầu trời”.

Toan tính của T&T

Thực tế, đầu tư vào Vietravel Airlines chỉ là một phần trong tham vọng dài hạn của bầu Hiển và T&T. Nhiều năm qua, tập đoàn này đã xây dựng chuỗi hạ tầng vận tải - logistics kết nối từ cảng biển đến hàng không.

Tại Quảng Trị, tập đoàn này là chủ đầu tư dự án sân bay Quảng Trị với tổng vốn hơn 5.800 tỷ đồng, công suất thiết kế 5 triệu lượt khách/năm.

Đáng chú ý, T&T đã ký hợp tác với Capital A (Malaysia), tập đoàn mẹ của AirAsia để cùng phát triển mô hình “đô thị sân bay”, kết hợp hạ tầng hàng không với logistics, đô thị và du lịch. Đây là xu hướng mà nhiều nước Đông Nam Á đang áp dụng để tối ưu khai thác các cảng hàng không.

Phối cảnh sân bay Quảng Trị. Ảnh: T&T.

Ngoài sân bay, T&T còn đầu tư mạnh vào logistics. T&T SuperPort liên doanh với đối tác Singapore đang phát triển cảng biển và trung tâm logistics tại Hải Phòng. Hệ thống kho bãi, ICD và dịch vụ vận tải đường bộ cũng được triển khai, nhằm kết nối vận tải hàng hải, hàng không và đường bộ thành một chuỗi khép kín.

Sự tham gia của T&T diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp tư nhân ngày càng tăng cường sự hiện diện trong lĩnh vực hạ tầng hàng không. Sun Group sau dự án đầu tư sân bay Vân Đồn, đang tham gia mở rộng sân bay Phú Quốc, rót tiền vào Sun PhuQuoc Airways.

Trong khi đó, IPPG của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn đang tham gia dự án sân bay Cam Ranh, còn Tập đoàn Xuân Trường cũng đã gửi đề xuất triển khai sân bay Ninh Bình.

Cùng với "siêu cảng hàng không" Long Thành chuẩn bị đi vào vận hành, sân bay Gia Bình đang được lên kế hoạch, thị trường hàng không Việt Nam đang bước vào "bùng nổ", nhưng đi kèm cạnh tranh khốc liệt hơn.

Nếu Vietravel Airlines có thể gắn kết với chuỗi giá trị kể trên, T&T sẽ nắm lợi thế hiếm có khi chủ động cả hạ tầng, vận tải và dịch vụ liên quan, từ đó giảm chi phí, tối ưu vận hành và gia tăng năng lực cạnh tranh.

Song, cả hàng không và hạ tầng đều là lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài. Hàng không thương mại và du lịch còn chịu tác động mạnh từ giá nhiên liệu, biến động tỷ giá, dịch bệnh và xu hướng tiêu dùng. Thành công của T&T trong cuộc chơi này sẽ phụ thuộc vào khả năng điều phối nguồn lực, tận dụng các dự án hạ tầng làm bệ đỡ cho hãng bay và ngược lại.