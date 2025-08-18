Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

TCBS sẽ IPO hơn 231 triệu cổ phiếu từ 19/8

TCBS chính thức chào bán hơn 231 triệu cổ phiếu với giá 46.800 đồng/cp, mở đầu đợt IPO từ 19/8 đến 8/9/2025.

Lê Vy

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 269/GCN-UBCK, ký ngày 15/8/2025.

Theo đó, TCBS sẽ chào bán 231,15 triệu cổ phiếu phổ thông ra công chúng, tương đương 11,11% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, với mức giá 46.800 đồng mỗi cổ phiếu.

Đợt IPO sẽ được triển khai từ ngày 19/8 đến 8/9/2025. Trong giai đoạn này, nhà đầu tư có thể đăng ký mua từ tối thiểu 100 cổ phiếu, đồng thời phải đặt cọc trước 10% tổng giá trị đăng ký mua. Kết quả phân bổ cổ phiếu dự kiến được công bố trong hai ngày 9 và 10/9. Thời gian nộp phần tiền còn lại kéo dài từ ngày 11 đến 17/9.

Trường hợp tổng lượng cổ phiếu đăng ký mua vượt quá khối lượng chào bán, TCBS sẽ áp dụng phương thức phân bổ theo tỷ lệ. Mỗi nhà đầu tư sẽ được phân bổ một phần cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ giữa số cổ phiếu chào bán và tổng lượng cổ phiếu được đăng ký.

Việc phân phối cổ phiếu sẽ được thực hiện thông qua TCBS cùng hai đại lý phân phối chính thức là Công ty Chứng khoán SSI và Công ty Chứng khoán TPHCM (HSC).

Với mức giá chào bán 46.800 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị vốn huy động tối đa của TCBS trong đợt IPO này có thể lên tới khoảng 10.818 tỷ đồng. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 20.801,5 tỷ đồng lên 23.133,08 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu lưu hành sau phát hành sẽ vượt 2,31 tỷ đơn vị.

Theo kế hoạch, khoảng 70% số tiền thu được (tương đương 7.572 tỷ đồng) sẽ được sử dụng cho hoạt động tự doanh, bao gồm đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu. Phần còn lại, khoảng 3.245 tỷ đồng (30%), sẽ phục vụ cho việc mở rộng hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán. Kế hoạch giải ngân dự kiến diễn ra từ quý 3/2025 đến hết năm 2026.

tcbs2-1755315902306691392583.png
Ảnh minh hoạ

Trước thềm IPO, TCBS công bố kết quả kinh doanh tích cực. Trong quý 2/2025, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.733 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 3.043 tỷ đồng, hoàn thành 53% kế hoạch cả năm.

Các mảng kinh doanh chính duy trì đà tăng trưởng ổn định. Lợi nhuận từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 1.364 tỷ đồng, tăng 2,5%. Lãi từ hoạt động cho vay đạt 1.576 tỷ đồng, tăng 30%. Doanh thu từ hoạt động bảo lãnh và phát hành chứng khoán đạt 857 tỷ đồng, tăng 28%, trong khi doanh thu từ môi giới đạt 354 tỷ đồng, tăng 17%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của TCBS đạt gần 65.134 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay đạt 33.806 tỷ đồng, tăng 30%, đánh dấu mức cao nhất từ trước đến nay của công ty.

Với giá chào bán 46.800 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường của TCBS sau IPO có thể đạt hơn 108.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,1 tỷ USD. Đây là mức định giá thuộc nhóm cao trong ngành chứng khoán trong nước, phản ánh kỳ vọng của thị trường về triển vọng tăng trưởng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

TCBS hiện giữ vị thế dẫn đầu trong mảng tư vấn phát hành trái phiếu và nằm trong nhóm các công ty có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất trên sàn HoSE. Công ty cũng có năng suất lao động cao, với lợi nhuận trung bình trên mỗi nhân viên đạt 9,1 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm – cao khoảng gấp ba lần so với mức trung bình của các công ty chứng khoán đầu ngành.

