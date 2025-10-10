TCBS được HoSE chấp thuận niêm yết hơn 2,3 tỷ cổ phiếu

Ngày 9/10/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã ban hành quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) với mã chứng khoán TCX. Số lượng cổ phiếu được niêm yết là hơn 2,311 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ hơn 23.133 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 18/9/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ghi nhận TCBS là công ty đại chúng sau khi doanh nghiệp hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Trong đợt IPO, TCBS huy động thành công hơn 10.800 tỷ đồng thông qua chào bán hơn 231 triệu cổ phiếu với giá 46.800 đồng/cổ phiếu. Tổng lượng đăng ký mua đạt hơn 575 triệu cổ phiếu, cao gấp 2,5 lần so với lượng chào bán.

Sau IPO, công ty có gần 27.000 cổ đông, đáp ứng yêu cầu về cơ cấu cổ đông đối với doanh nghiệp niêm yết. Hai cổ đông lớn nhất gồm Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) sở hữu 79,82% và ông Nguyễn Xuân Minh sở hữu 5,34%. Cổ đông nước ngoài chiếm 6,38% với 89 nhà đầu tư.

Tạm tính theo giá IPO, vốn hóa thị trường của TCBS đạt khoảng 110.000 tỷ đồng (tương đương 4,2 tỷ USD). Với quy mô này, TCBS sẽ vượt SSI để trở thành công ty chứng khoán có vốn hóa lớn nhất thị trường, đồng thời cao hơn đáng kể so với các doanh nghiệp khác trong ngành như VIX, VNDirect, HSC hay Vietcap.

Ảnh minh hoạ

TCBS được thành lập năm 2008 và đến năm 2014 đạt cột mốc vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Từ năm 2023, công ty liên tục tăng vốn mạnh, vượt SSI và VNDirect để trở thành doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất ngành chứng khoán.

Về kết quả kinh doanh, TCBS duy trì vị thế dẫn đầu ngành trong nhiều quý gần đây. Trong quý 2/2025, công ty ghi nhận 1.420 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, mức cao nhất kể từ khi hoạt động. Tăng trưởng đến từ hầu hết các mảng kinh doanh.

Hoạt động mang lại lợi nhuận lớn nhất là cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán, đóng góp 844 tỷ đồng, tăng 15% so với quý trước và 32% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 30/6/2025, dư nợ cho vay đạt 33.806 tỷ đồng, tăng 11% so với quý 1 và 30% so với cuối năm 2024, đánh dấu mức cao kỷ lục của TCBS.

Mảng bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán cũng ghi nhận doanh thu gần 500 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, TCBS đạt 3.043 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10% so với cùng kỳ và hoàn thành 53% kế hoạch năm.