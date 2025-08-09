Tây Ninh thu giữ hơn 7 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

Ngày 7/8, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin về việc phát hiện và thu giữ số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu tại hai kho hàng trên địa bàn. Tổng cộng, hơn 7 tấn (bao gồm 587 kg và 5.293 lít) thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu có nhãn hiệu nước ngoài đã bị tạm giữ.

Hơn 5.800 lít thuốc bảo vệ thực vật có nhãn hiệu nước ngoài (Ảnh: CATN)

Vào ngày 25/7, qua kiểm tra hành chính kho hàng của ông Đinh Văn Tuấn Anh (36 tuổi, ngụ phường Bình Minh), lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ 223,5 kg và 3.623 lít thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an phường Bình Minh phối hợp kiểm tra kho hàng của ông Trịnh Minh Chánh (34 tuổi, ngụ xã Phước Chỉ), thu giữ thêm 364 kg và 1.670 lít thuốc bảo vệ thực vật có dấu hiệu vi phạm.

Qua làm việc, cả hai đối tượng khai nhận đã mua số hàng này từ một người Campuchia không rõ lai lịch thông qua mạng xã hội. Theo lời khai ban đầu, từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm này đã thực hiện ít nhất hai vụ vận chuyển với tổng số lượng trên 6.000 lít thuốc bảo vệ thực vật từ Campuchia về Tây Ninh để tiêu thụ.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Bình Minh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.