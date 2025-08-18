Tây Ninh: Nâng cao hiệu quả hành chính, siết chặt quy trình số hóa phục vụ người dân

Để người dân không phải đi quá 10km làm căn cước, Tây Ninh đã mở thêm các điểm tiếp nhận và đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành một loạt giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Trong đó, tỉnh yêu cầu mở thêm điểm làm căn cước để người dân không phải đi quá 10km.

Tây Ninh xử lý tồn tại, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh minh họa)

Nhằm tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành, công an tỉnh và UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện một loạt giải pháp trọng tâm. Một trong những nhiệm vụ nổi bật là việc mở thêm các điểm tiếp nhận thủ tục về căn cước công dân, đặc biệt tại các xã vùng khó khăn.

Bên cạnh đó, Tây Ninh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong thủ tục hành chính công với nhiều yêu cầu cụ thể:

Hoàn thiện biểu mẫu điện tử và số hóa hồ sơ: Đồng bộ 100% thủ tục và quy trình giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thủ tục hành chính của tỉnh, gán đầy đủ quyền cho cán bộ xử lý hồ sơ. Đồng thời, cải tiến biểu mẫu điện tử, triển khai chức năng tự động điền dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm khớp với thành phần hồ sơ.

Đẩy nhanh tiến độ số hóa và ứng dụng công nghệ: Tăng tốc số hóa các hồ sơ tồn đọng, tích hợp chức năng nhận dạng ký tự quang học vào hệ thống Mục tiêu đạt tối thiểu 30% hồ sơ số hóa vào cuối năm 2025.

Nâng cao chất lượng trả kết quả và sử dụng chữ ký số: Yêu cầu 100% kết quả được ký số đầy đủ, đúng quy định, cập nhật chính xác tình trạng hồ sơ để lưu trữ và tái sử dụng dữ liệu.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Tổ chức tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số, ưu tiên ứng dụng nền tảng học trực tuyến để nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã.

Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương bổ sung các điểm ATM hoặc giải pháp rút tiền, lắp đặt thiết bị phục vụ số hóa hồ sơ và lấy số tự động. Đồng thời, bổ sung mã tài khoản thanh toán cho tất cả xã, phường để triển khai thanh toán trực tuyến, đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng ngân hàng chấm dứt tình trạng yêu cầu thêm giấy tờ ngoài quy định và xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng giao các sở, ngành hoàn thiện kết nối, liên thông dữ liệu giữa Hệ thống thủ tục hành chính tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống của các bộ, ngành, bảo đảm hoạt động ổn định, chính xác, khai thác hiệu quả kho dữ liệu điện tử cũ, đồng bộ sang hệ thống mới, bảo đảm đầy đủ dữ liệu phục vụ giải quyết hồ sơ, nhất là các thủ tục mới phân cấp về cấp xã.

UBND tỉnh Tây Ninh đặt ra thời hạn cụ thể cho từng nhiệm vụ, nhiều nội dung phải hoàn thành ngay trong tháng 8/2025 và một số nội dung khác sẽ hoàn thành vào tháng 9 và tháng 12/2025. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp này được kỳ vọng sẽ xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại và minh bạch.