Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

Tây Ninh: Nâng cao hiệu quả hành chính, siết chặt quy trình số hóa phục vụ người dân

Để người dân không phải đi quá 10km làm căn cước, Tây Ninh đã mở thêm các điểm tiếp nhận và đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Lâm Vũ

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành một loạt giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Trong đó, tỉnh yêu cầu mở thêm điểm làm căn cước để người dân không phải đi quá 10km.

1111.jpg
Tây Ninh xử lý tồn tại, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh minh họa)

Nhằm tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành, công an tỉnh và UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện một loạt giải pháp trọng tâm. Một trong những nhiệm vụ nổi bật là việc mở thêm các điểm tiếp nhận thủ tục về căn cước công dân, đặc biệt tại các xã vùng khó khăn.

Bên cạnh đó, Tây Ninh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong thủ tục hành chính công với nhiều yêu cầu cụ thể:

Hoàn thiện biểu mẫu điện tử và số hóa hồ sơ: Đồng bộ 100% thủ tục và quy trình giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thủ tục hành chính của tỉnh, gán đầy đủ quyền cho cán bộ xử lý hồ sơ. Đồng thời, cải tiến biểu mẫu điện tử, triển khai chức năng tự động điền dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm khớp với thành phần hồ sơ.

Đẩy nhanh tiến độ số hóa và ứng dụng công nghệ: Tăng tốc số hóa các hồ sơ tồn đọng, tích hợp chức năng nhận dạng ký tự quang học vào hệ thống Mục tiêu đạt tối thiểu 30% hồ sơ số hóa vào cuối năm 2025.

Nâng cao chất lượng trả kết quả và sử dụng chữ ký số: Yêu cầu 100% kết quả được ký số đầy đủ, đúng quy định, cập nhật chính xác tình trạng hồ sơ để lưu trữ và tái sử dụng dữ liệu.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Tổ chức tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số, ưu tiên ứng dụng nền tảng học trực tuyến để nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã.

Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương bổ sung các điểm ATM hoặc giải pháp rút tiền, lắp đặt thiết bị phục vụ số hóa hồ sơ và lấy số tự động. Đồng thời, bổ sung mã tài khoản thanh toán cho tất cả xã, phường để triển khai thanh toán trực tuyến, đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng ngân hàng chấm dứt tình trạng yêu cầu thêm giấy tờ ngoài quy định và xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng giao các sở, ngành hoàn thiện kết nối, liên thông dữ liệu giữa Hệ thống thủ tục hành chính tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống của các bộ, ngành, bảo đảm hoạt động ổn định, chính xác, khai thác hiệu quả kho dữ liệu điện tử cũ, đồng bộ sang hệ thống mới, bảo đảm đầy đủ dữ liệu phục vụ giải quyết hồ sơ, nhất là các thủ tục mới phân cấp về cấp xã.

UBND tỉnh Tây Ninh đặt ra thời hạn cụ thể cho từng nhiệm vụ, nhiều nội dung phải hoàn thành ngay trong tháng 8/2025 và một số nội dung khác sẽ hoàn thành vào tháng 9 và tháng 12/2025. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp này được kỳ vọng sẽ xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại và minh bạch.

#dịch vụ công Tây Ninh #hành chính số hóa #thủ tục hành chính trực tuyến #cấp căn cước công dân Tây Ninh #chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh #ứng dụng công nghệ trong hành chính

Bài liên quan

Tin 24/7

Đồng Nai: Đầu tư giáo dục vùng biên, rà soát cơ sở vật chất trường học

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xác định đầu tư cho giáo dục vùng biên là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh đang rà soát cơ sở vật chất các trường học, dự kiến cần 400 tỷ đồng.

Sáng 17/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 8 xã biên giới của tỉnh để thảo luận về công tác đầu tư cho giáo dục.

77.jpgPhó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Túc
Xem chi tiết

Tin 24/7

Đồng Nai đầu tư hơn 35 tỷ đồng xây trường học tại vùng biên

Đồng Nai đã khởi công xây dựng và bổ sung cơ sở vật chất cho trường học tại xã biên giới Lộc Thịnh, với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng, chuẩn bị cho năm học mới.

Sáng 17/8, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi công xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Tiểu học và THCS Lộc Thịnh, một ngôi trường nằm trên địa bàn xã biên giới Lộc Thành. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tham gia buổi lễ có các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai; Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Long Thành; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ.

Xem chi tiết

Tin 24/7

Cà Mau thanh tra các dự án, công trình xây dựng tại xã Phú Tân giai đoạn 2022-2025

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công bố quyết định thanh tra các dự án, công trình xây dựng tại xã Phú Tân giai đoạn 2022-2025.

4.jpg
Buổi công bố Quyết định thanh tra tại xã Phú Tân (Ảnh: Thanh tra Cà Mau)

Cụ thể, sáng 13/8/2025, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã công bố Quyết định số 071/QĐ-TTr ngày 06/8/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau về việc thanh tra các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn xã Phú Tân. Cuộc thanh tra sẽ tập trung vào các công trình được triển khai trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), Đại tướng Tô Lâm, Tổng Bí thư có bài viết "80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam".