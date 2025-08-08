Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

Tây Ninh đầu tư hơn 1.550 tỷ đồng cho 25 dự án thủy lợi

Kế hoạch đầu tư hơn 1.550 tỷ đồng, Tây Ninh đặt mục tiêu nâng tỉ lệ diện tích tưới chủ động lên hơn 85% và phục vụ đa mục tiêu, từ nông nghiệp đến công nghiệp.

Lâm Vũ

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Tây Ninh dự kiến đầu tư khoảng 1.553 tỷ đồng vào 25 dự án thủy lợi nguồn vốn cho các dự án này sẽ được huy động từ nhiều nguồn: ngân sách trung ương (630 tỷ đồng), ngân sách địa phương (517,2 tỷ đồng) và vốn ODA (khoảng 406 tỷ đồng). Mục tiêu của các dự án là nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ hạ tầng cho các khu công nghiệp trọng điểm, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh.

2222.jpg
Dự án thuỷ lợi tưới tiêu phía Tây sông Vàm Cỏ Đông

Tỉnh đang hoàn thiện và mở rộng hệ thống kênh, mương để nâng tỉ lệ diện tích tưới chủ động lên hơn 85%, giảm sự phụ thuộc vào thời tiết. Trong đó, giai đoạn 2 của dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông sẽ tiếp tục được triển khai, kiên cố hóa hệ thống kênh chính và các kênh cấp 1, 2, 3. Dự án không chỉ phục vụ nông nghiệp mà còn hỗ trợ hạ tầng cho các cụm, khu công nghiệp trọng điểm.

Ngoài ra, Tây Ninh cũng định hướng khai thác hồ Dầu Tiếng theo hướng đa mục tiêu: vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa cấp nước cho đô thị và công nghiệp, đồng thời kết hợp phát triển du lịch sinh thái.

Một trong những dự án trọng điểm đã hoàn thành là Trạm bơm Tân Long, với tổng vốn đầu tư hơn 218 tỷ đồng. Trạm bơm này phục vụ tưới tiêu cho hơn 730 ha đất nông nghiệp cho xã biên giới Hòa Hội.

#đầu tư thủy lợi Tây Ninh #dự án thủy lợi Tây Ninh #tưới tiêu Tây Ninh #đầu tư 1550 tỷ đồng Tây Ninh #phát triển nông nghiệp Tây Ninh #nâng cao hệ thống thủy lợi Tây Ninh

Bài liên quan

Tin 24/7

Chốt ngày thu phí cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ngày 7/8, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã thông báo chính thức áp dụng thu phí sử dụng dịch vụ trên tuyến cao tốc Bến lức - Long Thành từ 0h ngày 10/8.

Mức phí được áp dụng là 2.000 đồng/PCU/km, đã bao gồm 8% thuế VAT. Hình thức thu phí sẽ là thu phí kín, tính theo quãng đường di chuyển thực tế. Toàn bộ các trạm thu phí sẽ áp dụng hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) 100% tại tất cả các làn.

111.jpg
Tuyến Cao tốc Bến Lức - Long Thành (Ảnh tư liệu)
Xem chi tiết

Tin 24/7

Chính thức dùng số định danh cá nhân để giao dịch BHXH từ 1/8

Quyết định thay thế mã số BHXH bằng CCCD từ 1/8 được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) ban hành công văn 1804/BHXH-QLT gửi hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố, về việc sử dụng số định danh cá nhân/CCCD thay thế mã số BHXH chính thức được thực hiện từ ngày 1/8/2025. Đây là một bước tiến quan trọng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của ngành BHXH.

untitled.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bất động sản

Đồng Nai đề xuất xin thêm ga đường sắt tốc độ cao tại Xuân Hòa

Với tuyến đường dài 82km qua địa bàn, Đồng Nai đề xuất bổ sung ga khách tại Xuân Hòa, ngoài ga Long Thành đã có trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo đó, tại văn bản số 2576/UBND-KTN UBND ngày 6/8 gửi Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Theo hồ sơ được duyệt Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có đoạn đi qua địa phận tỉnh dài 82km nhưng chỉ có một ga hành khách được bố trí tại khu vực Sân bay quốc tế Long Thành.

11.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới