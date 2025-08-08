Tây Ninh đầu tư hơn 1.550 tỷ đồng cho 25 dự án thủy lợi

Kế hoạch đầu tư hơn 1.550 tỷ đồng, Tây Ninh đặt mục tiêu nâng tỉ lệ diện tích tưới chủ động lên hơn 85% và phục vụ đa mục tiêu, từ nông nghiệp đến công nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Tây Ninh dự kiến đầu tư khoảng 1.553 tỷ đồng vào 25 dự án thủy lợi nguồn vốn cho các dự án này sẽ được huy động từ nhiều nguồn: ngân sách trung ương (630 tỷ đồng), ngân sách địa phương (517,2 tỷ đồng) và vốn ODA (khoảng 406 tỷ đồng). Mục tiêu của các dự án là nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ hạ tầng cho các khu công nghiệp trọng điểm, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh.

Dự án thuỷ lợi tưới tiêu phía Tây sông Vàm Cỏ Đông

Tỉnh đang hoàn thiện và mở rộng hệ thống kênh, mương để nâng tỉ lệ diện tích tưới chủ động lên hơn 85%, giảm sự phụ thuộc vào thời tiết. Trong đó, giai đoạn 2 của dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông sẽ tiếp tục được triển khai, kiên cố hóa hệ thống kênh chính và các kênh cấp 1, 2, 3. Dự án không chỉ phục vụ nông nghiệp mà còn hỗ trợ hạ tầng cho các cụm, khu công nghiệp trọng điểm.

Ngoài ra, Tây Ninh cũng định hướng khai thác hồ Dầu Tiếng theo hướng đa mục tiêu: vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa cấp nước cho đô thị và công nghiệp, đồng thời kết hợp phát triển du lịch sinh thái.