Tài chính - Ngân hàng

Tập đoàn NRC bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, mở rộng sang lĩnh vực dược phẩm

Tập đoàn NRC bổ nhiệm ông Trịnh Văn Bảo làm CEO, đồng thời mở rộng hoạt động sang lĩnh vực dược phẩm với công ty con NRC Pharma vốn 50 tỷ đồng.

Lê Vy

CTCP Tập đoàn NRC (HNX: NRC) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Văn Bảo giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 15/8/2025, thay cho ông Nguyễn Huy Cường – người được chuyển sang đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch Hội đồng quản trị. Trước khi được bổ nhiệm, ông Bảo giữ chức Phó tổng giám đốc của công ty.

Đây là động thái mới trong chiến lược tái cấu trúc toàn diện của NRC. Doanh nghiệp này chính thức đổi tên từ Danh Khôi thành Tập đoàn NRC từ ngày 31/7/2025 và đang mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực mới ngoài bất động sản.

Mới đây, ngày 11/8, HĐQT NRC đã thông qua việc thành lập Công ty TNHH NRC Pharma với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, do NRC góp 100% vốn. Công ty đặt trụ sở tại TP HCM, đăng ký hoạt động trong 24 ngành nghề, tập trung vào mảng mỹ phẩm, thuốc, sinh phẩm y tế và hàng tiêu dùng. Ông Trịnh Văn Bảo cũng được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật của NRC Pharma.

Trước đó, ngày 22/4, NRC đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) nhằm phát triển vùng dược liệu và kinh doanh các sản phẩm y tế.

tap-doan-nrc-thay-tong-giam-doc-lan-san-mang-duoc-pham-20250818104009.jpg
Ảnh minh hoạ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 6/2025, ban lãnh đạo NRC cho biết việc đổi tên là một phần trong chiến lược chuyển đổi thành tập đoàn đa ngành. Ngoài bất động sản – lĩnh vực cốt lõi, doanh nghiệp định hướng phát triển các ngành mới như lương thực, nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, vật tư y tế và chăm sóc sức khỏe. Đây là các lĩnh vực được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng và phù hợp với định hướng phát triển bền vững gắn với các tiêu chí ESG.

Về kết quả kinh doanh, sau khi lỗ nặng năm 2024 với khoản lỗ 137 tỷ đồng do doanh thu không đáng kể (chỉ đạt khoảng 5 tỷ đồng), NRC đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 959 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, NRC ghi nhận doanh thu hơn 11 tỷ đồng, chủ yếu từ mảng dịch vụ tư vấn và quản lý doanh nghiệp (khoảng 9 tỷ đồng), trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận doanh thu ở mảng này. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 5 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ hơn 10 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của NRC đạt gần 1.900 tỷ đồng, trong đó hơn 1.200 tỷ đồng là các khoản phải thu dài hạn – chủ yếu là các khoản đặt cọc tại các dự án. Nợ phải trả ở mức hơn 700 tỷ đồng, gồm gần 300 tỷ đồng nợ vay tài chính.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu NRC đang giao dịch ở vùng giá 5.800 đồng/cp. Thị giá cổ phiếu tăng nhẹ so với đầu năm, đưa vốn hóa thị trường lên hơn 537 tỷ đồng.

