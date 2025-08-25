Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Tập đoàn ExxonMobil (Hoa Kỳ) tìm cơ hội đầu tư vào Vân Phong

Tập đoàn ExxonMobil (Hoa Kỳ)  khảo sát, tìm cơ hội đầu tư tại Nam Vân Phong (Khánh Hòa).

Theo Đình Lâm/baokhanhhoa
2-tap-doan-20250819140527.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 19-8, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa tiếp lãnh đạo Tập đoàn ExxonMobil (Hoa Kỳ) đến khảo sát các địa điểm tại khu vực Nam Vân Phong để tìm cơ hội đầu tư.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh giới thiệu cụ thể những tiềm năng, thế mạnh, các ưu đãi đầu tư, tính đa dụng và hệ sinh thái công nghiệp, dịch vụ phong phú của Khu Kinh tế Vân Phong đến nhà đầu tư. Đồng thời, đưa lãnh đạo Tập đoàn ExxonMobil đi khảo sát thực địa tại Cảng Nam Vân Phong, Kho Xăng dầu ngoại quan Vân Phong và thôn Ninh Tịnh, phường Đông Ninh Hòa để nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể và định hướng cho lĩnh vực cần đầu tư.

Tập đoàn ExxonMobil thành lập năm 1999, là một trong những doanh nghiệp dầu khí lớn trên thế giới với 37 nhà máy lọc dầu tại 21 quốc gia và hơn 72.000 nhân viên toàn cầu. Năm 2024, doanh thu của tập đoàn đạt khoảng 344,6 tỷ USD.

Tại Việt Nam, từ năm 2008, Tập đoàn ExxonMobil đã tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí. Tập đoàn ExxonMobil đang hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) triển khai chuỗi dự án khí - điện ở miền Trung Việt Nam nhằm khai thác và xử lý khí từ mỏ Cá Voi Xanh và cấp khí tự nhiên cho các nhà máy điện với tổng công suất 3.0 GW ở miền Trung, tuy nhiên đến nay dự án chưa được triển khai. Ngoài ra, Tập đoàn ExxonMobil đã hợp tác với Jera và VinaCapital để nghiên cứu phát triển một nhà máy điện LNG trị giá 5,09 tỷ USD tại Hải Phòng với công suất 4500MW2.

1-tap-doan-20250819140548.jpg
Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tập đoàn ExxonMobil.

Tập đoàn ExxonMobil đề xuất buổi làm việc và khảo sát Khu Kinh tế Vân Phong để tìm cơ hội đầu tư Dự án Nhà máy lọc dầu hiện đại (dự kiến là nhà máy gần như không phát thải đầu tiên của ExxonMobil); tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD. Hiện nay, ngoài Việt Nam, ExxonMobil vẫn đang trong quá trình khảo sát thêm 2 địa điểm tiềm năng khác tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Doanh nghiệp dự kiến sẽ hoàn thành khảo sát vào năm 2027, bắt đầu xây dựng và thực hiện thủ tục cấp phép vào năm 2031, đến năm 2035 nhà máy hóa dầu dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động.

Ông Trần Minh Chiến - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh cho biết, thời gian qua, Ban Quản lý và đại diện Tập đoàn ExxonMobil thường xuyên trao đổi thông tin. Nhằm tạo điều kiện để Tập đoàn ExxonMobil có cái nhìn toàn diện về tình hình đầu tư xây dựng tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan nắm bắt, tiếp nhận các đề xuất ý tưởng của nhà đầu tư và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị, địa phương trong thời gian tới. Ban Quản lý sẽ phối hợp với các sở, ngành và Tập đoàn ExxonMobil chuẩn bị tốt nhất các nội dung nhà đầu tư cần để tạo điều kiện cho tập đoàn tìm hiểu đầu tư vào Khánh Hòa.

#Khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa #ExxonMobil khảo sát đầu tư Khánh Hòa #cơ hội đầu tư Nam Vân Phong #khảo sát thực địa cảng Nam Vân Phong #ưu đãi đầu tư Khánh Hòa #hệ sinh thái công nghiệp Vân Phong

Bài liên quan

Tin 24/7

Khẩn trương giải quyết vướng mắc tại dự án Đường giao thông liên vùng

Sáng 20/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam họp về công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường giao thông liên vùng.

564fed4a9aa412fa4bb5-20250820125431.jpg
Đồng chí Trần Hòa Nam chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh (chủ đầu tư dự án), đến nay, xã Khánh Vĩnh đã hoàn thành công tác đo đạc với tổng diện tích thu hồi 25,18ha; trong đó đã bàn giao 10,89ha đất do Nhà nước quản lý. Đồng thời, hoàn thành kiểm đếm 441/444 trường hợp; niêm yết 161/444 trường hợp. Các xã Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn đã hoàn thành công tác đo đạc với tổng diện tích thu hồi 30,85ha; trong đó đã bàn giao 14,53ha đất do Nhà nước quản lý. Các địa phương đã hoàn thành kiểm đếm được 595/622 trường hợp; còn 27 trường hợp đất vắng chủ, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Khánh Sơn đã phối hợp với các xã để thực hiện công tác kiểm kê theo quy định. Xã Khánh Sơn đã niêm yết 205/222 trường hợp; xã Tây Khánh Sơn đã niêm yết 255/400 trường hợp. Đến nay, chưa có trường hợp nào được phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, dự án còn gặp các vướng mắc về vị trí các bãi đổ thải chưa phù hợp; chậm ban hành phương án tận dụng rừng; thiếu kinh phí di dời hệ thống đường ống cấp nước ở 2 xã Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn

Xem chi tiết

Bất động sản

Nỗ lực giải quyết thông suốt thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Sau hơn 1 tháng vận hành, hồ sơ đất đai tại các trung tâm hành chính công, hệ thống đã kết nối đồng bộ, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

w-2-20250817190635.jpg
Người dân thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại xã Khánh Vĩnh.

Sau hơn 1 tháng vận hành bộ máy địa phương hai cấp, tại trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường trên địa bàn tỉnh, số lượng hồ sơ tiếp nhận, xử lý nhiều nhất thuộc lĩnh vực đất đai. Hiện nay, các thiết bị, bộ thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai đã được vận hành thông suốt ở cấp xã, kết nối đồng bộ giữa Cổng dịch vụ công quốc gia với hệ thống thông tin đất đai, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Xem chi tiết

Bất động sản

Khánh Hòa khởi công đồng loạt 4 dự án gần 20.000 tỷ chào mừng Quốc khánh 2/9

Sáng 19/8, tỉnh Khánh Hòa đồng loạt khởi công 4 dự án lớn với tổng vốn gần 20.200 tỷ đồng, hòa chung không khí cả nước chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

khu-do-thi-hon-hop-nha-trang.jpg
Phối cảnh Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang. Ảnh minh họa.

Các dự án gồm: Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang (Sun Group, hơn 17.000 tỷ đồng), Cơ sở đào tạo và nghiên cứu Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Khánh Hòa, Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng và Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Doanh nghiệp bất động sản gia nhập đường đua huy động vốn

Doanh nghiệp địa ốc ồ ạt huy động vốn

Thị trường bất động sản chứng kiến làn sóng huy động vốn mạnh mẽ từ các doanh nghiệp lớn. Họ đang tận dụng mọi công cụ tài chính từ chứng khoán đến M&A để xoay vòng dòng tiền và kích hoạt các dự án mới…