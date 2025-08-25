Tập đoàn ExxonMobil (Hoa Kỳ) tìm cơ hội đầu tư vào Vân Phong

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 19-8, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa tiếp lãnh đạo Tập đoàn ExxonMobil (Hoa Kỳ) đến khảo sát các địa điểm tại khu vực Nam Vân Phong để tìm cơ hội đầu tư.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh giới thiệu cụ thể những tiềm năng, thế mạnh, các ưu đãi đầu tư, tính đa dụng và hệ sinh thái công nghiệp, dịch vụ phong phú của Khu Kinh tế Vân Phong đến nhà đầu tư. Đồng thời, đưa lãnh đạo Tập đoàn ExxonMobil đi khảo sát thực địa tại Cảng Nam Vân Phong, Kho Xăng dầu ngoại quan Vân Phong và thôn Ninh Tịnh, phường Đông Ninh Hòa để nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể và định hướng cho lĩnh vực cần đầu tư.

Tập đoàn ExxonMobil thành lập năm 1999, là một trong những doanh nghiệp dầu khí lớn trên thế giới với 37 nhà máy lọc dầu tại 21 quốc gia và hơn 72.000 nhân viên toàn cầu. Năm 2024, doanh thu của tập đoàn đạt khoảng 344,6 tỷ USD.

Tại Việt Nam, từ năm 2008, Tập đoàn ExxonMobil đã tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí. Tập đoàn ExxonMobil đang hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) triển khai chuỗi dự án khí - điện ở miền Trung Việt Nam nhằm khai thác và xử lý khí từ mỏ Cá Voi Xanh và cấp khí tự nhiên cho các nhà máy điện với tổng công suất 3.0 GW ở miền Trung, tuy nhiên đến nay dự án chưa được triển khai. Ngoài ra, Tập đoàn ExxonMobil đã hợp tác với Jera và VinaCapital để nghiên cứu phát triển một nhà máy điện LNG trị giá 5,09 tỷ USD tại Hải Phòng với công suất 4500MW2.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tập đoàn ExxonMobil.

Tập đoàn ExxonMobil đề xuất buổi làm việc và khảo sát Khu Kinh tế Vân Phong để tìm cơ hội đầu tư Dự án Nhà máy lọc dầu hiện đại (dự kiến là nhà máy gần như không phát thải đầu tiên của ExxonMobil); tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD. Hiện nay, ngoài Việt Nam, ExxonMobil vẫn đang trong quá trình khảo sát thêm 2 địa điểm tiềm năng khác tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Doanh nghiệp dự kiến sẽ hoàn thành khảo sát vào năm 2027, bắt đầu xây dựng và thực hiện thủ tục cấp phép vào năm 2031, đến năm 2035 nhà máy hóa dầu dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động.

Ông Trần Minh Chiến - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh cho biết, thời gian qua, Ban Quản lý và đại diện Tập đoàn ExxonMobil thường xuyên trao đổi thông tin. Nhằm tạo điều kiện để Tập đoàn ExxonMobil có cái nhìn toàn diện về tình hình đầu tư xây dựng tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan nắm bắt, tiếp nhận các đề xuất ý tưởng của nhà đầu tư và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị, địa phương trong thời gian tới. Ban Quản lý sẽ phối hợp với các sở, ngành và Tập đoàn ExxonMobil chuẩn bị tốt nhất các nội dung nhà đầu tư cần để tạo điều kiện cho tập đoàn tìm hiểu đầu tư vào Khánh Hòa.