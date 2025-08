Tàng trữ trái phép ma túy, nam thanh niên 21 tuổi bị bắt giữ

Phan Phú Vĩnh bị tạm giữ do đăng clip nhạy cảm với người yêu cũ lên mạng xã hội và tống tiền nạn nhân 30 triệu đồng.

Ngày 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Phan Phú Vĩnh, sinh năm 2000, cư trú: xã Phú Hữu, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Làm nhục người khác”.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, trước đó vào ngày 22 và 23/7, Phan Phú Vĩnh sử dụng điện thoại di động cá nhân đăng clip quay cảnh quan hệ tình dục giữa mình và chị H. lên tài khoản Facebook do Vĩnh tạo.