Tân binh F88 “gây sốt” với thị giá cao nhất sàn, vượt 1,17 triệu đồng/cp

Sau 3 phiên lên sàn, cổ phiếu F88 tăng mạnh lên 1,175 triệu đồng/cp, trở thành mã có thị giá cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 8/8/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (UPCoM: F88) chính thức đưa hơn 8,26 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 634.900 đồng/cổ phiếu.

Ngay trong phiên chào sàn, thị giá đã chạm mức trần 888.800 đồng/cp, đánh dấu một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong nhiều năm gần đây.

Chỉ sau ít ngày, đà tăng giá tiếp tục được duy trì. Tính đến sáng 12/8/2025, thị giá F88 đạt 1.175.400 đồng/cổ phiếu, tăng 15% so với mức đóng cửa phiên trước là 1.022.100 đồng.

Với mức giá này, F88 hiện là mã có thị giá cao nhất trong toàn bộ các doanh nghiệp đang niêm yết và đăng ký giao dịch tại Việt Nam.

Nhờ đà tăng của cổ phiếu, tài sản của ông Phùng Anh Tuấn - người sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư F88 cũng tăng nhanh chóng, vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 6/5/2025, F88 đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận là công ty đại chúng, đủ điều kiện thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu theo quy định pháp luật. Khi lên sàn, vốn điều lệ của F88 là hơn 82,6 tỷ đồng, tương đương với hơn 8,26 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Công ty cũng đã được chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ lên tới 1.200%, qua đó dự kiến nâng vốn điều lệ lên hơn 1.100 tỷ đồng. Đây là một hoạt động tái cấu trúc vốn nội bộ, không làm pha loãng quyền lợi của cổ đông, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới và phù hợp với quy mô vận hành.

Ảnh minh hoạ

Sự bứt phá về thị giá của F88 được hậu thuẫn bởi nền tảng kinh doanh đang mở rộng nhanh chóng. Theo báo cáo chuyên đề do FiinGroup công bố tháng 6/2025, quy mô dư nợ thị trường cầm đồ Việt Nam trong năm 2024 ước đạt 200 nghìn tỷ đồng, tương đương 8 tỷ USD. Trong đó, nhóm doanh nghiệp “cầm đồ thế hệ mới” như F88 đang chiếm xấp xỉ 3,2% thị phần, cho thấy dư địa tăng trưởng trong lĩnh vực này của F88 vẫn còn rất lớn.

Hiện F88 đã có 888 cửa hàng tại 34 tỉnh thành, chiếm 70% thị phần trong nhóm doanh nghiệp cùng mô hình. Công ty đặt mục tiêu nâng số điểm giao dịch lên 1.000 vào năm 2026 và 2.000 vào năm 2030.

Bên cạnh mở rộng hệ thống cửa hàng, F88 cũng đẩy mạnh chiến lược số hóa. Ứng dụng MyF88, ra mắt trong năm 2025, đã thu hút hơn 105.000 khách hàng vay trực tuyến chỉ sau hai tháng hoạt động. Doanh nghiệp kỳ vọng đến năm 2026, khoảng 80% giao dịch sẽ được thực hiện qua kênh số, qua đó tối ưu chi phí vận hành và mở rộng khả năng phục vụ ra ngoài phạm vi các cửa hàng vật lý.

Trong nửa đầu năm 2025, F88 đã ghi nhận doanh thu 1.744 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận trước thuế đạt 321 tỷ đồng, tăng 213% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu chủ yếu đến từ mảng cho vay cầm cố, đạt 1.521 tỷ đồng, và mảng bảo hiểm gần 200 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty cũng đã mở thêm 20 cửa hàng, nâng tổng số lên 888 cửa hàng, hoàn thành kế hoạch năm chỉ sau 2 quý. Riêng quý 2, số khách hàng mới tăng 20%, hợp đồng vay mới tăng hơn 76%.

Năm 2025, F88 đặt mục tiêu đạt 673 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 50% so với kết quả 2024. Sau nửa năm, Công ty hoàn thành được gần 50% kế hoạch đề ra.

Với vị thế là “tân binh” nhưng nhanh chóng trở thành cổ phiếu có thị giá cao nhất thị trường, F88 đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư. Tuy nhiên, việc duy trì đà tăng và chứng minh định giá hiện tại là hợp lý sẽ phụ thuộc vào khả năng triển khai thành công chiến lược mở rộng, kiểm soát rủi ro và duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bền vững trong những quý tới.