Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tài chính - Ngân hàng

Tân binh F88 “gây sốt” với thị giá cao nhất sàn, vượt 1,17 triệu đồng/cp

Sau 3 phiên lên sàn, cổ phiếu F88 tăng mạnh lên 1,175 triệu đồng/cp, trở thành mã có thị giá cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Lê Vy

Ngày 8/8/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (UPCoM: F88) chính thức đưa hơn 8,26 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 634.900 đồng/cổ phiếu.

Ngay trong phiên chào sàn, thị giá đã chạm mức trần 888.800 đồng/cp, đánh dấu một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong nhiều năm gần đây.

Chỉ sau ít ngày, đà tăng giá tiếp tục được duy trì. Tính đến sáng 12/8/2025, thị giá F88 đạt 1.175.400 đồng/cổ phiếu, tăng 15% so với mức đóng cửa phiên trước là 1.022.100 đồng.

Với mức giá này, F88 hiện là mã có thị giá cao nhất trong toàn bộ các doanh nghiệp đang niêm yết và đăng ký giao dịch tại Việt Nam.

Nhờ đà tăng của cổ phiếu, tài sản của ông Phùng Anh Tuấn - người sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư F88 cũng tăng nhanh chóng, vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 6/5/2025, F88 đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận là công ty đại chúng, đủ điều kiện thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu theo quy định pháp luật. Khi lên sàn, vốn điều lệ của F88 là hơn 82,6 tỷ đồng, tương đương với hơn 8,26 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Công ty cũng đã được chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ lên tới 1.200%, qua đó dự kiến nâng vốn điều lệ lên hơn 1.100 tỷ đồng. Đây là một hoạt động tái cấu trúc vốn nội bộ, không làm pha loãng quyền lợi của cổ đông, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới và phù hợp với quy mô vận hành.

image-20250811174618-1.jpg
Ảnh minh hoạ

Sự bứt phá về thị giá của F88 được hậu thuẫn bởi nền tảng kinh doanh đang mở rộng nhanh chóng. Theo báo cáo chuyên đề do FiinGroup công bố tháng 6/2025, quy mô dư nợ thị trường cầm đồ Việt Nam trong năm 2024 ước đạt 200 nghìn tỷ đồng, tương đương 8 tỷ USD. Trong đó, nhóm doanh nghiệp “cầm đồ thế hệ mới” như F88 đang chiếm xấp xỉ 3,2% thị phần, cho thấy dư địa tăng trưởng trong lĩnh vực này của F88 vẫn còn rất lớn.

Hiện F88 đã có 888 cửa hàng tại 34 tỉnh thành, chiếm 70% thị phần trong nhóm doanh nghiệp cùng mô hình. Công ty đặt mục tiêu nâng số điểm giao dịch lên 1.000 vào năm 2026 và 2.000 vào năm 2030.

Bên cạnh mở rộng hệ thống cửa hàng, F88 cũng đẩy mạnh chiến lược số hóa. Ứng dụng MyF88, ra mắt trong năm 2025, đã thu hút hơn 105.000 khách hàng vay trực tuyến chỉ sau hai tháng hoạt động. Doanh nghiệp kỳ vọng đến năm 2026, khoảng 80% giao dịch sẽ được thực hiện qua kênh số, qua đó tối ưu chi phí vận hành và mở rộng khả năng phục vụ ra ngoài phạm vi các cửa hàng vật lý.

Trong nửa đầu năm 2025, F88 đã ghi nhận doanh thu 1.744 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận trước thuế đạt 321 tỷ đồng, tăng 213% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu chủ yếu đến từ mảng cho vay cầm cố, đạt 1.521 tỷ đồng, và mảng bảo hiểm gần 200 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty cũng đã mở thêm 20 cửa hàng, nâng tổng số lên 888 cửa hàng, hoàn thành kế hoạch năm chỉ sau 2 quý. Riêng quý 2, số khách hàng mới tăng 20%, hợp đồng vay mới tăng hơn 76%.

Năm 2025, F88 đặt mục tiêu đạt 673 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 50% so với kết quả 2024. Sau nửa năm, Công ty hoàn thành được gần 50% kế hoạch đề ra.

Với vị thế là “tân binh” nhưng nhanh chóng trở thành cổ phiếu có thị giá cao nhất thị trường, F88 đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư. Tuy nhiên, việc duy trì đà tăng và chứng minh định giá hiện tại là hợp lý sẽ phụ thuộc vào khả năng triển khai thành công chiến lược mở rộng, kiểm soát rủi ro và duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bền vững trong những quý tới.

#Cổ phiếu F88 #Giao dịch UPCoM #Thị giá cổ phiếu F88 #Tăng trưởng lợi nhuận F88 #Mở rộng mạng lưới cửa hàng F88 #Chiến lược số hóa F88

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Vừa báo lãi gần 100 tỷ, Nam Tân Uyên mạnh tay chia cổ tức “tiền tươi”

Nam Tân Uyên tiếp tục duy trì truyền thống chi trả cổ tức cao với tỷ lệ 60%, tương ứng 144 tỷ đồng, trong bối cảnh lợi nhuận quý 2 tăng mạnh đạt gần 100 tỷ.

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) vừa công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương ứng 6.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 25/8, thời gian chi trả dự kiến vào ngày 25/9 tới.

Với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Nam Tân Uyên chi trả cho đợt cổ tức này vào khoảng 144 tỷ đồng. Trong đó, ba cổ đông lớn gồm CTCP Cao su Phước Hòa (sở hữu 32,85%), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (20,42%) và CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (19,95%) dự kiến sẽ lần lượt nhận về khoảng 47 tỷ, 29 tỷ và 28 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Novaland được cổ đông chấp thuận phát hành 320 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Novaland dự kiến phát hành hơn 320 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ hơn 8.700 tỷ đồng, sau phát hành nhóm cổ đông ông Bùi Thành Nhơn dự kiến nắm 39,59% vốn.

Chiều ngày 7/8, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 tại NovaWorld Phan Thiet Golf Club (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Đại hội đã thông qua 2 phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới