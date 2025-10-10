Tân binh CRV tăng trần ngay phiên đầu lên HoSE, vốn hóa tiệm cận 21.000 tỷ

Sáng 10/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV chính thức niêm yết hơn 672 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) với mã chứng khoán CRV, tương ứng vốn điều lệ 6.724 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên được xác định ở mức 26.000 đồng một cổ phiếu, biên độ dao động ±20%.

Ngay sau khi mở cửa, cổ phiếu CRV tăng hết biên độ lên 31.200 đồng một cổ phiếu, tương đương mức tăng 20%. Khối lượng giao dịch đạt hơn 92.000 đơn vị, trong khi lượng dư mua giá trần gần 400.000 cổ phiếu. Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của CRV tiệm cận 21.000 tỷ đồng, phản ánh kỳ vọng tích cực của giới đầu tư đối với doanh nghiệp trong ngày đầu tiên giao dịch.

Tính theo giá tham chiếu, CRV được định giá gần 17.500 tỷ đồng, cao hơn một số doanh nghiệp cùng ngành như DIC Corp (17.100 tỷ đồng), Nam Long (14.300 tỷ đồng) hay Hà Đô (11.000 tỷ đồng).

Cổ phiếu CRV chạm trần trong ngày đầu niêm yết trên HoSE

CRV được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng, khởi đầu là một doanh nghiệp nhỏ tại Hải Phòng. Sau gần hai thập kỷ mở rộng, công ty đã phát triển thành đơn vị nòng cốt trong hệ sinh thái Tài chính Hoàng Huy, gồm CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) và CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH). Tính đến đầu năm 2025, vốn chủ sở hữu của CRV đạt hơn 7.500 tỷ đồng.

Ngày 18/6/2025, HHS hoàn tất việc mua 51% cổ phần của CRV, qua đó nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp. Trước đó, TCH sở hữu 51% cổ phần của HHS, khép lại quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái Hoàng Huy Group. Ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT CRV, đồng thời là lãnh đạo cao nhất tại TCH và HHS, tiếp tục đảm nhiệm vai trò định hướng chiến lược cho toàn bộ hệ thống.

CRV hiện sở hữu nhiều dự án quy mô lớn tại Hải Phòng như Hoàng Huy New City – II tại Thủy Nguyên (49,4 ha, tổng vốn hơn 15.000 tỷ đồng), Hoàng Huy Commerce tại Kênh Dương – Vĩnh Niệm (vốn 3.706 tỷ đồng) và Hoàng Huy Grand Tower ở Sở Dầu (vốn 1.486,5 tỷ đồng). Các dự án này đã cung cấp hàng nghìn căn hộ ra thị trường, tạo nền tảng doanh thu ổn định cho doanh nghiệp.

Theo kế hoạch kinh doanh, năm 2025 CRV đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 82% và 250% so với năm trước. Sang năm 2026, doanh thu dự kiến đạt 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hai dự án Hoàng Huy Commerce – tòa H1 và Hoàng Huy New City – II. Dự án Hoàng Huy Commerce – tòa H1 đã hoàn thành xây dựng, còn tồn kho 336 căn, dự kiến mang về 750 tỷ đồng doanh thu và 283 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2025.

Dự án Hoàng Huy New City – II có quy mô 1.146 căn liền kề, 39 biệt thự, 510 căn nhà ở xã hội và 2.494 căn hộ chung cư, dự kiến tiêu thụ hết trong giai đoạn 2025 – 2028. Riêng năm 2025, dự án này có thể đóng góp 4.780 tỷ đồng doanh thu và 2.302 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lên 5.390 tỷ đồng doanh thu và 2.691 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2026.

Trước khi niêm yết, vào tháng 7/2025, Đại hội đồng cổ đông CRV đã thông qua phương án phát hành thêm 16,81 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 40:1 với giá chào bán 26.000 đồng một cổ phiếu, huy động khoảng 437 tỷ đồng để đầu tư vào dự án Hoàng Huy New City – II tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Với quy mô tài sản và quỹ đất lớn, cùng vai trò trong hệ sinh thái Hoàng Huy, CRV được giới phân tích đánh giá là doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng trong giai đoạn 2025 – 2026, thời điểm được coi là giai đoạn tăng tốc sau nhiều năm đầu tư dự án.