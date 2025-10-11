Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt 18 tỷ USD

Nhờ đà bứt phá của nhóm cổ phiếu “họ Vin”, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng lên 18,1 tỷ USD, giúp ông giữ vị trí 131 trong danh sách tỷ phú Forbes.

Forbes ghi nhận ông Phạm Nhật Vượng ở vị trí 131 trong danh sách những người giàu nhất thế giới hiện tại. Ảnh: Bloomberg.

Cổ phiếu "họ Vin" bứt phá giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt lên 18,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí thứ 131 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 10/10 trong sắc xanh rực rỡ, khi dòng tiền chủ động quay trở lại mạnh mẽ ở nhóm cổ phiếu "họ Vin". Sự bứt phá đồng loạt của VIC và VHM đã nhanh chóng đưa VN-Index leo dốc lên vùng đỉnh mới 1.747,55 điểm.

Tâm điểm của phiên không ngoài bộ tứ "họ Vin": VIC và VHM cùng tăng trần, VRE cộng thêm 6,2% và VPL nhích 2,1%. Riêng nhóm này đã góp gần 22 điểm cho đà tăng chung, trở thành động lực chính kéo cả thị trường đi lên.

VIC tiếp tục là ngôi sao sáng nhất khi vượt lên 192.000 đồng/cổ phiếu - đỉnh giá lịch sử, đồng thời nâng mức tăng trưởng từ đầu năm lên tới 360%.

Trong khi đó, VHM của Vinhomes cũng nối dài mạch tăng trần 3 phiên liên tiếp, thiết lập kỷ lục mới ở 123.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức sinh lời hơn 200%. Sau cú bứt phá này, vốn hóa của Vinhomes chính thức vượt nửa triệu tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp niêm yết lớn thứ ba trên thị trường, chỉ sau Vingroup và Vietcombank.

Tính gộp toàn hệ sinh thái "họ Vin" gồm Vingroup, Vinhomes, Vincom Retail và Vinpearl, tổng giá trị vốn hóa hiện đã vượt 1,5 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 57,5 tỷ USD, chiếm gần 1/5 quy mô toàn sàn HoSE.

Đà tăng dữ dội của cổ phiếu VIC kéo theo giá trị tài sản ròng của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng mạnh. Theo thống kê của Forbes, tính đến ngày 10/10, tài sản của ông đã đạt 18,1 tỷ USD, tăng gấp gần 3 lần so với đầu năm và đưa ông vươn lên vị trí thứ 131 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, từ vị trí 535 hồi đầu năm.

Mức tài sản này giúp ông Vượng vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn trong khu vực, bao gồm Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong (Hàn Quốc) và tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi (Thái Lan) - người đứng sau tập đoàn TCC Group và Thai Beverage. Trong nước, khoảng cách giữa ông Vượng và các tỷ phú USD còn lại tiếp tục nới rộng, củng cố vị thế "người giàu nhất Việt Nam" nhiều năm liền.

Bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, vợ ông Phạm Nhật Vượng - cũng ghi nhận giá trị tài sản tăng mạnh theo đà tăng của cổ phiếu VIC. Với hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, bà Hương hiện sở hữu khối tài sản ước tính 32.700 tỷ đồng, tương đương hơn 1,2 tỷ USD.

Tính đến nay, ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương là cặp vợ chồng doanh nhân duy nhất tại Việt Nam cùng nắm giữ khối tài sản tỷ USD.