Tài sản của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang tăng vù vù

Nhờ cú bứt phá của MSN trong phiên giao dịch hôm nay (11/8), tài sản của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan Group - tăng thêm khoảng 75 triệu USD, đạt 1,2 tỷ USD theo dữ liệu của Forbes và xếp thứ 2.799 toàn cầu.

Theo Việt Linh/TPO

Sắc xanh lan tỏa ở nhóm VN30, trong đó MSN bứt phá kịch trần lên 82.000 đồng/cổ phiếu, đóng góp tích cực nhất cho chỉ số. Thanh khoản MSN cũng tăng vọt lên hơn 2.400 tỷ đồng, cao nhất toàn sàn. Khối ngoại mua ròng MSN với giá trị gần 90 tỷ đồng

Nhờ cú bứt phá của MSN, khối tài sản của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan Group - tăng thêm khoảng 75 triệu USD, đạt 1,2 tỷ USD theo dữ liệu của Forbes và xếp thứ 2.799 toàn cầu. Ông Quang đang nắm giữ gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN (31,19% vốn điều lệ) cùng lượng cổ phần lớn tại Techcombank (TCB) và Masan Consumer (MCH).

chungkhoan-1.png
MSN tăng trần, GVR cũng đóng cửa sát mức trần.

Bên cạnh MSN, nhóm nâng đỡ thị trường còn có GVR, MBB, VCB và SSI, mỗi mã đóng góp trên 1 điểm. SSI dẫn đầu đà tăng trong nhóm chứng khoán, đồng thời là mã có giá trị giao dịch cao nhất ngành, hơn 2.155 tỷ đồng - đứng thứ 3 toàn sàn, sau MSN, SHB.

Cổ phiếu “vua” nhóm ngân hàng với MBB, SHB, VCB, BID, LPB, TPB… tăng giá. SHB chuẩn bị chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 13%, vào ngày 19/8. SHB sẽ trả cổ tức 2024 tỷ lệ 13%, thông qua phát hành 528,5 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 45.942 tỷ đồng. Trước đó, ngân hàng này đã hoàn tất chi trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%.

Bất động sản tiếp tục hút dòng tiền với IDC, PDR, DIG, NVL tăng giá, Ở chiều ngược lại, nhóm Vingroup với VHM và VIC lại kéo lùi chỉ số, khi cả hai cổ phiếu hạ nhiệt sau giai đoạn tăng mạnh trước đó và bước vào nhịp điều chỉnh kỹ thuật. VRE cũng giảm nhẹ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 11,91 điểm (+0,75%) lên 1.596,86 điểm. HNX-Index tăng 1,47% đạt 276,46 điểm. UPCoM-Index tăng 0,65% lên 109,25 điểm.

Thanh khoản duy trì ở mức cao với hơn 51.000 tỷ đồng được giải ngân, tương ứng gần 1,9 tỷ cổ phiếu sang tay. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 652 tỷ đồng, song vẫn ghi nhận lực mua ròng trên một số mã trụ cột.

Kinh doanh

TP HCM: Dấu ấn của Công ty Minh Long tại các Ban quản lý dự án

Ngoài gói thầu thi công tầng hầm vừa trúng tại Trường Đại học Bách khoa, Công ty Minh Long từng tham dự và trúng nhiều gói thầu tại Ban QLDA quận 3,4,11...

Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Minh Long (Công ty Minh Long) gần đây thu hút sự chú ý khi là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu tại Trường Đại học Bách khoa TP HCM vào ngày 1/8/2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đây không phải lần đầu doanh nghiệp này "một mình một ngựa" trong đấu thầu. Trước đó, Minh Long đã từng tham dự và trúng hàng loạt gói thầu tại các Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng khu vực các quận, huyện trên địa bàn TP HCM, với tỷ lệ trúng thầu tại nhiều nơi lên tới 100%.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Minh Long được thành lập vào tháng 12/2012, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Tân Định, TP HCM, do ông Trần Đức Sang là người đại diện pháp luật.

Bạn đọc

Gói thi công tầng hầm ĐH Bách khoa TP HCM tiết kiệm được 11 triệu đồng

Gói thầu thi công xây dựng khu vực sinh hoạt chung tầng hầm Trường ĐH Bách khoa chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự, trúng thầu và tiết kiệm được 11 triệu đồng.

Theo đó, Trường Đại học Bách khoa TP HCM đã chính thức phê duyệt Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Minh Long (Công ty Minh Long) trúng gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị sửa chữa khu vực sinh hoạt chung tầng hầm Nhà BK.B1; với giá 2,959 tỷ đồng, đây là đơn vị duy nhất tham dự, trúng thầu.

truongdhbachkhoa-tphcm-1.jpg
Gói thi công tầng hầm ĐH Bách khoa chỉ tiết kiệm được 11 triệu đồng. Ảnh IT.
Bạn đọc

Quảng Ngãi: Chân dung nhà thầu thi công đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh

Liên danh Công ty Trường Phát Lợi – Giao thông Quảng Ngãi đang khẳng định vị thế với chuỗi dự án lớn, ghi dấu ấn đậm nét tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Theo đó, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 64 – thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 của Dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIЬ. Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát Lợi – Công ty CP Xây dựng Giao thông Quảng Ngãi (Liên danh Dự án ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh gđ IIb) là đơn vị trúng gói thầu trên, với giá 89,227 tỷ đồng.

Dự án xây dựng tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh (giai đoạn IIb) là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi, được phê duyệt theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 9/3/2022, với tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng. Mục tiêu dự án nhằm từng bước hoàn thiện tuyến ven biển theo quy hoạch, thúc đẩy liên kết giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực.

