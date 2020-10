Khám phá những điều lý thú ở thủ đô của Timor Leste

Nằm ở bờ biển phía Bắc của đảo Timor, Dili là thủ đô của Timor Leste, đồng thời là thành phố lớn nhất của đất nước non trẻ nằm khá gần Việt Nam này. Ảnh: Jonathan Kambskard-Ben / Flickr. Theo thống kê, Dili có diện tích 60 km2 và dân số khoảng 250.000 người. Do từng là thủ đô của Timor Bồ Đào Nha - một thuộc địa của đế quốc Bồ Đào nha xưa - trong nhiều thế kỷ, dấu ấn Bồ Đào Nhà hiện diện khá rõ nét ở thành phố cảng này. Ảnh: James Pilbrow / Flickr. Thành phố Dili từng bị phá hủy nặng nề do các cuộc chiến tranh trong thế kỷ 20. Dù vậy nơi đây vẫn còn giữ được một số tòa nhà từ thời Bồ Đào Nha, tiêu biểu là văn phòng của thống đốc Bồ Đào Nha cũ mà hiện tại là tòa nhà Chính phủ. Ảnh: RJB / Flickr. Trên các đường phố Dili, các tên phố bằng tiếng Bồ Đào Nha khá phổ biến, như Avenida Marechal Carmona, São Sebastião, Jacinto de Cândido... Ảnh: Hanming_huang / Flickr. Là một thành phố biển vùng nhiệt đới, điều tuyệt vời nhất mà du lịch Dili mang lại cho du khách là những bãi biển tuyệt đẹp, nổi tiếng nhất phải kể đến là bãi Areia Branca. Ảnh: André Scultori / Flickr. Thắng cảnh nổi bật của Dili là một quả đồi được bao bọc bởi biển khơi, trên đỉnh có Cristo Rei – bức tượng Chúa Jesus cao 27 mét đang dang rộng đôi tay, gợi nhớ đến bức tượng Chúa Kitô Cứu Thế nổi tiếng ở Brazil. Timor Leste là một đất nước với phần lớn dân số theo Công giáo. Ảnh: Muh. Sirojul Munir / Flickr. Mũi Fatucama với bức tượng Chúa là nơi thu hút du khách bậc nhất ở Dili. Đây cũng là nơi tập trung nhiều người dân bản địa đến đây tập thể dục, ngắm bình mình hoặc hoàng hôn tuyệt đẹp trong ngày. Ảnh: Xian Jie Lee / Flickr. Các cung đường trải dài hàng km dọc theo bờ biển tuyệt đẹp của thành phố là địa điểm lý tưởng dành cho du khách muốn thưởng thức cảnh biển và quan sát cuộc sống của người dân địa phương. Dọc theo con đường này là rất nhiều quán ăn, nhà hàng, quán bar… Ảnh: Johannes Zielcke / Flickr. Với những người yêu thích lịch sử, Bảo tàng Kháng chiến, Nghĩa trang Santa Cruz, Đài tưởng niệm Hợp nhất là địa điểm không thể bỏ qua. Đây là các nơi ghi dấu quá khứ đấu tranh giành độc lập anh dũng của người dân Timor Leste. Ảnh: Elijah234 / Flickr. Các khu chợ truyền thống ở Dili là nơi bản sắc văn hóa của cư dân địa phương được thể hiện sinh động qua các loại nông sản, mặt hàng thủ công hay các món ăn độc đáo. Ảnh: Neetiebabe / Flickr. Để đến với thành phố Dili, du khách quốc tế sẽ phải nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Presidente Nicolau Lobato, Hiện tại từ Việt Nam không có chuyến bay thẳng đến Dili mà phải quá cảnh tại một số sân bay ở Singapore, Hồng Kông hoặc ở Bangkok... Ảnh: Hanming_huang / Flickr. Mời quý độc giả xem video: Ngỡ ngàng với cách "nấu cơm" của người châu Âu. Nguồn: VTV3.

