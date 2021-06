9 thị trấn kỳ quái nhất hành tinh... khó tin có thật ngoài đời

Thị trấn xanh kỳ quái: Chefchaouen ở Morocco là một “mê cung màu xanh”. Đó là sắc xanh từ những ngôi nhà cho đến những con đường và tất cả những gì có thể … sơn được. Thị trấn hang động: Người xưa ở Matmata ở miền nam Tunisia thích xây nhà dưới lòng đất. Từ năm 1970, chính quyền khuyến khích người dân làm nhà trên mặt đất. Tuy nhiên, người dân địa phương vẫn ưa nhà truyền thống hơn nên duy trì rất nhiều nhà “hang động” xưa.Thị trấn chung một mái nhà: Whittier ở Alaska, Mỹ nằm trọn trong tòa nhà 14 tầng. Mục đích xây dựng là để tiết kiệm nhiệt sưởi ấm giữa khí hậu lạnh giá và gió lớn gần như quanh năm. Tổng dân số của Whittier chỉ vỏn vẹn có 220 người. Thị trấn “bốc hơi”: Coober Pedy (Australia) chẳng khác nào một thị trấn ngầm khi toàn những dịch vụ tiện ích tại đây đều được xây ngầm. Nguyên nhân là do nhiệt độ trên mặt đất tại Coober Pedy có thể lên đến 51 độ C. Giải pháp xây thị trấn ngầm là một trong những phương án tối ưu nhất được lựa chọn. Thị trấn “không được chết”: Longyearbyen, Svalbard, nằm tại một trong những khu định cư ở cực bắc thế giới. Khi có người sắp qua đời sẽ được chuyển vào đất liền ở Na Uy bằng máy bay. Nguyên nhân là vì khí hậu băng giá ngăn cản xác chết phân hủy sẽ trở thành điểm thu hút động vật hoang dã. Thị trấn thuộc về cả 2 quốc gia: Büsingen am Hochrhein một phần của Thụy Sĩ; một phần của Đức. Thị trấn cũng có hai mã bưu chính: một của Thụy Sĩ và một mã của Đức. Công dân tại đây sử dụng cả số điện thoại Thụy Sĩ và Đức. Thị trấn nằm gọn trong tảng đá: Setenil de las Bodegas ở Tây Ban Nha hấp dẫn khách du lịch bởi vị trí độc đáo, nằm gọn vào trong một tảng đá bazan khổng lồ. Khi đi dạo dọc theo những con phố nơi đây, du khách sẽ thấy nhiều tảng đá treo lơ lửng trên đầu. Thành phố “người ngoài hành tinh”: Năm 1947, một UFO (vật thể bay không xác định) đã rơi ở gần thị trấn Roswell, New Mexico, Mỹ. Tuy tính chất thật của sự kiện này còn bỏ ngỏ nhưng nơi đây nhanh chóng được gọi là “thành phố người ngoài hành tinh”. Roswell thường tổ chức các lễ hội theo chủ đề người ngoài hành tinh. Thành phố cờ vua: Elista, Kalmykia, Nga được mệnh danh là thành phố của những người yêu cờ vua. Toàn bộ thành phố được xây dựng theo chủ đề cờ vua. Thậm chí ở giữa quảng trường thành phố còn có một bàn cờ khổng lồ. Mời độc giả xem video:Tin tức | Đề xuất giảm 30% phí bảo trì đường bộ. Nguồn: INVEST TV.

