Sông Đà đấu giá 17% cổ phần SJE với giá khởi điểm gấp 3 lần thị trường

Chào bán trọn lô 17% vốn tại SJE với giá cao ngất ngưởng, Sông Đà kỳ vọng thu về hơn 315 tỷ đồng.

Tổng công ty Sông Đà - CTCP (UPCoM: SJG) vừa thông báo chào bán toàn bộ gần 4,1 triệu cổ phiếu sở hữu tại CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE), tương ứng 16,95% vốn điều lệ.

Thương vụ được thực hiện thông qua hình thức đấu giá công khai theo lô duy nhất, với giá khởi điểm 77.143 đồng/cổ phiếu – cao hơn gấp 3 lần so với thị giá SJE tại kết phiên ngày 19/08 - ở mức 25.100 đồng/cp.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 12/9 đến ngày 16/9. Nếu đấu giá thành công, SJG có thể thu về tối thiểu 315,97 tỷ đồng từ thương vụ này.

Hiện tại, SJG là cổ đông lớn thứ hai tại SJE, xếp sau CTCP Đầu tư Energy Việt Nam – đơn vị đang nắm giữ gần 53% vốn. Energy Việt Nam được thành lập vào tháng 5/2022, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện, có trụ sở tại Hà Nội. Người đại diện pháp luật là ông Bùi Quang Chung.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý 2/2025, Sông Đà 11 ghi nhận doanh thu đạt 684,94 tỷ đồng, giảm 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 50,27 tỷ đồng, giảm 29,8%. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ giảm nhẹ từ 13,7% xuống 13,4%.

Mặc dù chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm, nhưng lợi nhuận gộp sụt giảm khiến lợi nhuận ròng vẫn đi xuống. Doanh thu tài chính tăng nhẹ thêm 3,49 tỷ đồng lên 3,78 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 2,22 tỷ đồng, còn 27,39 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6,96 tỷ đồng, còn 14,09 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, SJE ghi nhận doanh thu 894,68 tỷ đồng, giảm 16,1%; lợi nhuận sau thuế đạt 80,72 tỷ đồng, giảm 22,9% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch cả năm đạt doanh thu 2.069,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 208,05 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành 41,2% kế hoạch lợi nhuận sau nửa năm.

Dù tiết giảm chi phí, công ty vẫn đối mặt với áp lực dòng tiền. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính trong nửa đầu năm âm 51,9 tỷ đồng (so với mức âm 434,3 tỷ đồng cùng kỳ). Dòng tiền đầu tư âm 238,1 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tài chính dương 212,7 tỷ đồng – chủ yếu đến từ vay nợ để bù đắp dòng tiền âm và phục vụ đầu tư.

Một diễn biến đáng chú ý là ngày 30/6, Sông Đà 11 đã chốt danh sách cổ đông để chào bán hơn 18,1 triệu cổ phiếu với giá 13.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 4:3, dự kiến huy động 235,64 tỷ đồng. Thời gian nộp tiền từ ngày 9/7 đến ngày 22/9 (đã được gia hạn so với kế hoạch ban đầu đến 25/8).

Theo phương án sử dụng vốn, công ty dự kiến chi 145 tỷ đồng để mua cổ phần CTCP Thủy điện Phúc Long, phần còn lại hơn 90 tỷ đồng dùng để trả nợ ngân hàng và các khoản nợ đến hạn.

Thủy điện Phúc Long hiện sở hữu Nhà máy Thủy điện Phúc Long (22 MW), dự án Thủy điện Mô Phí 1 (15 MW, sở hữu 62%) và là cổ đông tại dự án Nậm Mạ 3 (6,5 MW, sở hữu 47%). Các nhà máy đã lần lượt vận hành từ năm 2021.