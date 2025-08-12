Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

Sonadezi Long Thành sắp chi gần 82 tỷ trả cổ tức 30% năm 2024

SZL dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 30% vào ngày 19/9 tới, trong đó Tổng công ty Sonadezi (SNZ) – công ty mẹ sở hữu 56,16% cổ phần, dự kiến nhận về hơn 46 tỷ đồng.

Lê Vy

CTCP Sonadezi Long Thành (HoSE: SZL) vừa thông qua nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%. Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng là 29/8/2025, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/8/2025 và ngày thanh toán là 19/9/2025.

Với hơn 27,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Sonadezi Long Thành sẽ chi khoảng 82 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức. Đây là mức chi trả đã được cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2025.

Tính đến cuối tháng 6/2025, Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ) là công ty mẹ nắm giữ 56,16% cổ phần tại SZL, dự kiến sẽ nhận về hơn 46 tỷ đồng cổ tức trong đợt này.

Theo ghi nhận, SZL là một trong những doanh nghiệp trong lĩnh vực khu công nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định trong hơn 17 năm qua. Giai đoạn từ 2008 đến 2024, công ty chia cổ tức đều đặn hàng năm với tỷ lệ dao động từ 14% đến 40%, trong đó mức cao nhất được ghi nhận trong năm 2021.

Năm 2025, SZL dự kiến tiếp tục duy trì mức cổ tức 30%, trong đó 10% trích từ Quỹ đầu tư phát triển và phần còn lại từ các quỹ khác.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2025, doanh thu thuần của Sonadezi Long Thành đạt 137,5 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Mảng cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp tiếp tục là nguồn thu chính, ghi nhận 57,4 tỷ đồng doanh thu, tăng 21% và chiếm hơn 41% tổng doanh thu quý.

Do giá vốn chỉ tăng nhẹ, lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 51,4 tỷ đồng, tăng 31%. Trong khi đó, doanh thu tài chính giảm 33% còn 8,6 tỷ đồng do lãi tiền gửi và cổ tức nhận được giảm.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27% lên 12,2 tỷ đồng, khiến tổng chi phí tăng 19%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 34,6 tỷ đồng.

sonadezi-long-thanh-chot-ngay-thanh-toan-co-tuc-nam-2024-bang-tien-ty-le-30-antt-1754819200903881458328.png
Ảnh minh hoạ

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của SZL đạt gần 263 tỷ đồng, tăng 9%; lợi nhuận sau thuế đạt 60,9 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Công ty hiện đã hoàn thành khoảng 51% kế hoạch doanh thu và 59% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của SZL đạt gần 2.013 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng 66%, đạt hơn 85 tỷ đồng; khoản phải thu ngắn hạn tăng 48% lên 116,7 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả cuối quý 2 ở mức gần 1.410 tỷ đồng, tăng 12%. Vay và nợ thuê tài chính chiếm khoảng 220 tỷ đồng, tương đương 16% tổng nợ, giữ nguyên so với đầu năm.

SZL hiện là chủ đầu tư Khu công nghiệp Long Thành với diện tích gần 487 ha, bao gồm khoảng 322 ha đất công nghiệp và 100 nhà xưởng. Công ty còn phát triển cụm công nghiệp Long Phước với diện tích 75 ha và khu nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức với quy mô hơn 51,6 ha.

Trong năm 2025, SZL tiếp tục triển khai xây dựng cụm xưởng giai đoạn 6 tại KCN Long Thành, đồng thời mở rộng cho thuê tại KCN Châu Đức với kế hoạch bổ sung 5 nhà xưởng mới. Ngoài ra, công ty đặt mục tiêu khai thác cho thuê thêm 2 nhà xưởng mới và 2,97 ha đất công nghiệp tại KCN Long Thành.

#Cổ tức Sonadezi Long Thành 2025 #Chính sách cổ tức tiền mặt SZL #Khu công nghiệp Long Thành #Tình hình tài chính Sonadezi Long Thành #Đầu tư vào khu công nghiệp Long Thành #Doanh thu và lợi nhuận SZL quý 2/2025

