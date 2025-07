Sonadezi Châu Đức: Triển vọng doanh số cho thuê đất giảm

CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2024 với doanh thu đạt 165 tỷ đồng, giảm 21% so cùng kỳ và giảm 37% so quý trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ và giảm 42% so quý trước.

Kết quả quý 3/2024 chủ yếu đến từ việc bàn giao đất KCN từ các hợp đồng đã ký (doanh số cho thuê đất KCN năm 2023 và nửa đầu năm 2024 lần lượt là 67 ha và 30 ha).