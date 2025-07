Sợi Thế Kỷ báo lỗ quý 3, 6 tháng mới đạt 10% lợi nhuận năm

CTCP Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025 với kết quả kinh doanh trái chiều. Dù doanh thu thuần tăng nhẹ và biên lợi nhuận gộp cải thiện rõ rệt, Công ty vẫn báo lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng do ảnh hưởng từ chi phí tài chính lớn, chủ yếu là lỗ chênh lệch tỷ giá liên quan Dự án Unitex.

Lợi nhuận gộp tăng gấp 4 lần nhưng không đủ bù chi phí tài chính

Trong quý 2, STK ghi nhận doanh thu thuần đạt 333,36 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm mạnh, giúp lợi nhuận gộp đạt 62,1 tỷ đồng, tăng 326% so với quý 2/2024. Biên lãi gộp được cải thiện đáng kể từ 4,8% lên 18,6%.

Doanh thu tài chính quý này đạt gần 10 tỷ đồng, tăng nhẹ, trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 2,6 tỷ và 12,9 tỷ đồng – không biến động nhiều.

Tuy vậy, chi phí tài chính tiếp tục ở mức cao, gần 54,5 tỷ đồng – chủ yếu đến từ lỗ tỷ giá tại công ty con và Dự án Unitex. Đây là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm hơn 6 tỷ đồng, dù đã cải thiện đáng kể so với mức lỗ gần 56 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng: Lợi nhuận cải thiện nhờ quý 1 đột biến

Tính đến hết nửa đầu năm 2025, STK ghi nhận doanh thu thuần gần 710 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 29 tỷ đồng, đảo chiều tích cực so với mức lỗ hơn 55 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện rõ, đạt 19,8% so với mức 8,2% cùng kỳ.

Tổng chi phí tài chính trong 6 tháng đầu năm lên tới gần 79 tỷ đồng, tăng 5%. Trong đó, lỗ tỷ giá đã thực hiện hơn 31 tỷ đồng (tăng hơn 50%), còn lỗ tỷ giá chưa thực hiện gần 32 tỷ đồng (giảm 32%).

Năm 2025, STK đặt mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng với kế hoạch doanh thu đạt 3.270 tỷ đồng, tăng hơn 170% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến lên tới 310 tỷ đồng, cao gấp 6,8 lần kết quả thực hiện năm 2024.

Như vậy, dù kết quả có phần khởi sắc, STK mới hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu và khoảng 10% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm, cho thấy thách thức đáng kể trong nửa cuối năm.

Ảnh minh họa

Dự án Unitex chậm tiến độ, áp lực tài chính gia tăng

Một trong những yếu tố trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng của STK năm nay là nhà máy Unitex – dự kiến đóng góp khoảng 21.000 tấn sợi, tương đương 35% tổng sản lượng kế hoạch. Tuy nhiên, đến cuối quý 2, dự án này mới chỉ hoàn tất chạy thử, đang trong quá trình nghiệm thu và chưa phát sinh doanh thu.

Trong bối cảnh vận hành dự án chậm, STK đang đối mặt với áp lực tài chính lớn. Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản đạt 3.883 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tuy nhiên, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh gần 89%, chỉ còn hơn 12 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 24% lên 765 tỷ đồng, trong khi chi phí xây dựng cơ bản dở dang lên tới hơn 2.195 tỷ đồng, chủ yếu là chi cho Unitex.

Về nguồn vốn, nợ phải trả ở mức 2.146 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn gần 1.004 tỷ đồng (tăng 17%) và vay dài hạn khoảng 812 tỷ đồng (tăng 3%).

Chào bán cổ phần thất bại do thị trường không thuận lợi

Đợt chào bán riêng lẻ 13,5 triệu cổ phiếu với giá 27.500 đồng/cổ phiếu đã chính thức khép lại vào ngày 22/7 mà không phân phối được bất kỳ cổ phần nào. Theo giải trình của ban lãnh đạo, nguyên nhân đến từ thị trường chứng khoán không thuận lợi và mức giá phát hành chưa hấp dẫn với nhà đầu tư, dù đã có nhóm mua nội bộ đăng ký.

Đây là đợt phát hành đã được lên kế hoạch từ hơn hai năm trước và từng được kỳ vọng là nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ dự án Unitex.

Cổ phiếu phục hồi nhẹ nhưng vẫn dưới giá chào bán

Trên sàn HoSE, cổ phiếu STK chốt phiên ngày 28/7 ở mức 25.900 đồng/cp, tăng 12% trong 3 tháng gần nhất nhưng vẫn thấp hơn 6% so với cùng kỳ năm 2024. Mức giá này vẫn dưới ngưỡng chào bán riêng lẻ. Từ vùng đáy dưới 19.000 đồng/cp đầu tháng 4, cổ phiếu đã phục hồi hơn 37%, tuy nhiên đà tăng vẫn chưa đủ mạnh để thu hút thành công dòng vốn mới.