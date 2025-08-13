SMC chính thức phản hồi vụ bị cưỡng chế thuế hơn 24 tỷ đồng

SMC cho biết đã hoàn tất nghĩa vụ thuế sau khi bị cưỡng chế do nợ quá hạn, trong bối cảnh kinh doanh vẫn gặp khó khăn.

Ngày 11/8/ 2025, CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) nhận được các Quyết định cưỡng chế thì hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cũng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Theo quyết định này, Cơ quan Thuế yêu cầu hàng chục ngân hàng, từ khối TMCP Nhà nước, TMCP tư nhân đến ngân hàng có vốn nước ngoài, phải phong tỏa ngay và trích chuyển tiền từ tài khoản của SMC nhằm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Lý do là doanh nghiệp đã nợ thuế quá hạn hơn 90 ngày, với số tiền hơn 24,2 tỷ đồng.

Nếu số dư tài khoản không đủ để trích nộp, ngân hàng phải báo cáo để cơ quan thuế áp dụng biện pháp tiếp theo. Điều này đồng nghĩa toàn bộ số tiền tại các ngân hàng liên quan sẽ bị đóng băng cho đến khi SMC hoàn tất nghĩa vụ thuế. Đây là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc và hiếm gặp với một doanh nghiệp niêm yết.

Đến ngày 12/8/2025, SMC cho biết đã nộp đầy đủ số thuế bị cưỡng chế, theo thông báo số 10662/TB-HCM-KĐT ngày 22/7 và quyết định số 5137/QĐ-HCM-KĐT ngày 6/8/2025 của Cục Thuế TP.HCM.

Ảnh minh hoạ

SMC từng là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành buôn bán thép, đạt doanh thu thuần 21.000 tỷ đồng và lãi ròng 901 tỷ đồng trong năm 2021. Tuy nhiên, từ năm 2022, kết quả kinh doanh suy giảm do giá thép lao dốc và khó thu hồi công nợ từ khách hàng trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Quý 2/2025, SMC đạt hơn 1.950 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 13% so với cùng kỳ. Công ty lỗ gộp 47 tỷ đồng và lỗ ròng 66 tỷ đồng, dù được bù đắp một phần nhờ 170 tỷ đồng lợi nhuận khác từ thanh lý tài sản cố định. Không có khoản thu nhập bất thường này, kết quả kinh doanh sẽ tiêu cực hơn.

Mảng kinh doanh cốt lõi của SMC không có dấu hiệu cải thiện đáng kể, dù thị trường thép và bất động sản trong nước bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của công ty giảm 13%, đạt gần 3.800 tỷ đồng. Lỗ ròng trong cùng kỳ là 64 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty lãi 100 tỷ đồng.

Theo giải trình từ SMC, kết quả kinh doanh quý 2 tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các yếu tố kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, bao gồm sự phục hồi chậm của nền kinh tế, diễn biến thị trường phức tạp, căng thẳng chính trị và chiến tranh thương mại. Ngành thép gặp khó khăn do giá thép giảm và nhu cầu tiêu thụ thấp, đồng thời cạnh tranh gay gắt từ thép nhập khẩu ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng và doanh thu của doanh nghiệp.

Tính đến 30/6/2025, lỗ lũy kế của SMC lên tới 204,2 tỷ đồng (27,7% vốn điều lệ). Công ty có hơn 1.046 tỷ đồng nợ xấu, trong đó hơn 500 tỷ đồng liên quan đến Novaland. Việc trích lập dự phòng lớn cho các khoản nợ khó đòi tiếp tục gây áp lực tài chính.

Trước đó năm 2024, SMC thoát lỗ nhờ điều chỉnh trích lập dự phòng, tránh nguy cơ hủy niêm yết khi mới lỗ hai năm liên tiếp. Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ 30/5/2025, do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm và chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2024.

Trong thông báo về lộ trình khắc phục cổ phiếu bị cảnh báo gần đây, SMC cho biết trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty đã nghiêm túc thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện tình hình và hiệu quả kinh doanh, đẩy mạnh thanh lý tài sản và các khoản đầu tư tài chính, bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô và ngành thép để xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, đồng thời tích cực và quyết liệt xử lý các khoản nợ đọng.

Tuy nhiên, thị trường thép trong và ngoài nước vẫn còn nhiều khó khăn, giá thép và nhu cầu tiêu thụ liên tục giảm mạnh, trong khi ngành bất động sản trong nước chưa ổn định, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. SMC sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp kinh doanh, thu hồi nợ đọng và xem xét tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2025.