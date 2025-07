Siết chặt vận chuyển hàng siêu trọng trên đường bộ

Thông tư mới quy định xe quá tải, siêu trường chỉ được chở một đơn nguyên, phải có phép và đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 12/2025/TT-BXD với nhiều quy định mới liên quan đến lưu hành phương tiện quá khổ, quá tải, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và xếp hàng hóa trên xe giao thông đường bộ.

Lưu hành xe quá khổ, quá tải phải đảm bảo an toàn

Theo thông tư, việc lưu hành xe quá khổ giới hạn, quá tải trọng phải đảm bảo an toàn giao thông và an toàn công trình đường bộ. Chủ phương tiện, đơn vị vận tải, người thuê hoặc điều khiển phương tiện đều phải có giấy phép lưu hành xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Việc lưu hành xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng trên đường bộ phải bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và an toàn cho công trình đường bộ (ảnh minh hoạ).

Tuyến đường vận chuyển, phương án xếp hàng phải phù hợp với loại phương tiện, loại hàng hóa và điều kiện hạ tầng. Đồng thời, phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện ghi trong giấy phép, không được chở vượt quá tải trọng thiết kế ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Xe bánh xích chỉ được lưu hành trên đường bộ khi áp dụng các biện pháp bắt buộc bảo vệ mặt đường như: lắp guốc xích, rải tấm đan, tấm ghi thép hoặc biện pháp tương đương. Nếu không thực hiện đúng, xe bánh xích phải được chở bằng phương tiện khác.

Việc lưu hành loại xe này cũng bắt buộc phải có giấy phép lưu hành và thực hiện đầy đủ quy định về bảo vệ công trình đường bộ.

Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng: Chỉ được chở một đơn nguyên

Thông tư định nghĩa rõ: Hàng siêu trường là khi xếp lên phương tiện khiến chiều dài > 20m, chiều rộng > 2,5m, chiều cao > 4,2m (4,35m với xe chở container). Hàng siêu trọng là khi tổng khối lượng xe và hàng > 48 tấn.

Chủ hàng, đơn vị vận tải phải lựa chọn tuyến đường, phương tiện, thiết bị hỗ trợ và phương án xếp hàng phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông và công trình đường bộ. Đặc biệt, chỉ được phép vận chuyển một đơn nguyên hàng siêu trọng/lượt và phải có giấy phép lưu hành.

Thông tư 12/2025 cũng đưa ra nhiều quy định cụ thể về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ.

Theo đó, phương tiện phải phù hợp với kích thước, khối lượng hàng hóa.

Hàng hóa phải xếp gọn gàng, dàn đều, chằng buộc chắc chắn, không để xê dịch theo mọi phương, đảm bảo không gây mất an toàn cho người và phương tiện; Không cản trở tầm nhìn, không che đèn, biển số; không để rơi vãi gây mất vệ sinh môi trường.

Đối với hàng là máy móc, phương tiện, phải rút hết nhiên liệu khỏi bình chứa trước khi xếp lên xe.

Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết các trang thiết bị gia cố, phương pháp xếp dỡ theo từng loại hàng hóa như: hàng rời, hàng bao kiện, hàng dạng trụ…

