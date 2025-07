Siết chặt PCCC chung cư TPHCM: Hàng loạt 'chuồng cọp' sẽ bị tháo dỡ

Trước những diễn biến phức tạp về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và trật tự xây dựng tại các chung cư, đặc biệt sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại cư xá Độc Lập vào ngày 6/7/2025 khiến 8 người thiệt mạng, UBND TPHCM đã ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm.

Thành phố đặt mục tiêu chấn chỉnh toàn diện tình trạng cơi nới, "chuồng cọp", lấn chiếm không gian chung và các sai phạm liên quan đến PCCC trước ngày 30/8/2025.

Tình trạng cơi nới, "chuồng cọp", lấn chiếm không gian chung (Ảnh minh họa)



Theo đó, Công an TPHCM sẽ tổng rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn PCCC, hướng dẫn người dân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt, các căn hộ sử dụng sai mục đích để sản xuất, kinh doanh trái quy định sẽ bị đình chỉ hoạt động. Các trường hợp cơi nới, lắp đặt cấu kiện làm cản trở lối thoát nạn, không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC và chống cháy lan sẽ bị buộc tháo dỡ hoặc tạo lối thoát hiểm khẩn cấp, trả lại hiện trạng ban đầu.

Sở Xây dựng được giao chủ trì rà soát, xử lý các chung cư xây dựng sai quy hoạch, không đúng giấy phép, hoặc chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC. Đồng thời, Sở Xây dựng cũng phải tham mưu các giải pháp khắc phục đối với những chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng.

UBND các cấp xã, phường cũng phải chủ động trong công tác quản lý, rà soát tình hình PCCC tại các chung cư trên địa bàn, phối hợp kiện toàn ban quản trị, ban quản lý, đầu tư sửa chữa, trang bị, bảo trì hệ thống PCCC. Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC và cứu nạn cứu hộ, nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và các mô hình tự quản khác.

Vụ cháy tại cư xá Độc Lập, được xác định nguyên nhân ban đầu do chạm chập điện từ đường dây tự đấu nối và tình trạng cơi nới, lắp đặt "chuồng cọp" chặn lối thoát hiểm, đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh về sự cấp thiết của các biện pháp siết chặt quản lý. Công an TPHCM khuyến cáo người dân không tự ý đấu nối nguồn điện, sử dụng thiết bị điện rõ nguồn gốc, kiểm tra dây dẫn điện thường xuyên và đảm bảo lối thoát hiểm khi thiết kế, thi công nhà ở.

Các động thái quyết liệt này cho thấy quyết tâm của TPHCM trong việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, đồng thời thiết lập lại trật tự trong công tác quản lý chung cư.