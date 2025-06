Sân bay Long Thành chậm tiến độ, Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng

UBND tỉnh Long An đã đầu tư hơn 200 tỷ đồng để mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị phòng chức năng cho các trường phổ thông năm 2025.

Theo đó dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị phòng chức năng cho các trường phổ thông năm 2025 được UBND tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định 13003/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 với tổng mức đầu tư hơn 226,933 tỷ đồng nhằm thực hiện đầu tư mua sắm bổ sung thiết bị phòng học chức năng, thiết bị tối thiểu cho các trường tiểu học, trường THCS và trường THPT trên địa bàn tỉnh Long An. UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo Long An đại diện chủ đầu tư.