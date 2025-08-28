Sài Gòn - Lâm Đồng: 6 tháng lỗ khủng 142,5 tỷ, vốn chủ sở hữu 'bốc hơi' 81%

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của CTCP Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng (SGLD) cho thấy bức tranh tài chính ảm đạm với nhiều chỉ số sụt giảm mạnh.

Đáng chú ý, khoản lỗ sau thuế tăng đột biến, trong khi vốn chủ sở hữu bị "bốc hơi" hàng trăm tỷ đồng, kéo theo các chỉ số về nợ và thanh toán xuống mức đáng báo động.

Báo cáo tài chính đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC, công bố vào ngày 18/08/2025, cho thấy tình hình kinh doanh của Sài Gòn Lâm Đồng đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Sài Gòn - Lâm Đồng báo lỗ sau thuế hơn 142,5 tỷ đồng . Con số này cao gấp hơn 15 lần so với mức lỗ 8,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước .

Sự gia tăng của khoản lỗ sau thuế đã đẩy lỗ lũy kế của công ty lên mức kỷ lục. Tính đến ngày 30/6/2025, lỗ lũy kế của Sài Gòn Lâm Đồng là hơn 536,9 tỷ đồng, tăng 4,4 lần so với mức 99,7 tỷ đồng tại ngày 30/6/2024 .

Vốn chủ sở hữu "bốc hơi" hơn 81%, đòn bẩy tài chính tăng đột biến

Cùng với việc kinh doanh thua lỗ, vốn chủ sở hữu của Sài Gòn Lâm Đồng cũng sụt giảm mạnh. Cụ thể, vốn chủ sở hữu giảm từ 534 tỷ đồng tại ngày 30/6/2024 xuống chỉ còn hơn 98,8 tỷ đồng tại ngày 30/6/2025, tương đương mức giảm 81,5% .

Sự sụt giảm mạnh của vốn chủ sở hữu trong khi nợ phải trả tăng lên đã khiến các chỉ số tài chính trở nên mất cân đối nghiêm trọng. Tổng nợ phải trả tại ngày 30/6/2025 hơn 2.768,7 tỷ đồng (tăng hơn 7,1% so mức 2.585 tỷ tại ngày 30/6/2024. Trong đó, nợ vay từ trái phiếu 1.607 tỷ đồng, nợ phải trả khác 416 tỷ đồng.

Khả năng tự chủ tài chính của Sài Gòn Lâm Đồng đang ở mức đáng lo ngại. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã tăng vọt từ 4,84 lần tại ngày 30/6/2024 lên 28,02 lần tại ngày 30/6/2025 . Điều này cho thấy công ty đang phải dựa chủ yếu vào nguồn vốn vay để duy trì hoạt động, làm gia tăng rủi ro tài chính.

Đồng thời, hệ số tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 3,01 lần lên 16,26 lần , cho thấy gánh nặng nợ trái phiếu đang đè nặng lên Sài Gòn Lâm Đồng.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng khả năng thanh toán của Sài Gòn Lâm Đồng đang suy yếu. Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 0,77 lần xuống còn 0,31 lần . Con số này cho thấy, tại thời điểm báo cáo, công ty chỉ có thể dùng 0,31 đồng tài sản ngắn hạn để chi trả cho 1 đồng nợ ngắn hạn , tiềm ẩn rủi ro thanh khoản rất lớn.

Được biết, CTCP Đầu tư và Du lịch Sài Gòn – Lâm Đồng được thành lập vào năm 2005, có trụ sở tại Khu du lịch cáp treo, Đồi Robin, Phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Công ty có vốn điều lệ 620 tỷ đồng. Công ty này là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí dã ngoại Sài Gòn – Đà Lạt diện tích 153 ha.

Công ty con của Sài Gòn – Lâm Đồng, Công ty TNHH Khu du lịch đồi Ro-bin cũng là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sài Gòn – Lâm Đồng (Robin Hill Resorts) diện tích 17,41ha tại Đồi Robin, phường 3, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm.