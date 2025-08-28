Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Sài Gòn - Lâm Đồng: 6 tháng lỗ khủng 142,5 tỷ, vốn chủ sở hữu 'bốc hơi' 81%

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của CTCP Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng (SGLD) cho thấy bức tranh tài chính ảm đạm với nhiều chỉ số sụt giảm mạnh.

Minh An

Đáng chú ý, khoản lỗ sau thuế tăng đột biến, trong khi vốn chủ sở hữu bị "bốc hơi" hàng trăm tỷ đồng, kéo theo các chỉ số về nợ và thanh toán xuống mức đáng báo động.

Báo cáo tài chính đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC, công bố vào ngày 18/08/2025, cho thấy tình hình kinh doanh của Sài Gòn Lâm Đồng đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Sài Gòn - Lâm Đồng báo lỗ sau thuế hơn 142,5 tỷ đồng. Con số này cao gấp hơn 15 lần so với mức lỗ 8,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Sự gia tăng của khoản lỗ sau thuế đã đẩy lỗ lũy kế của công ty lên mức kỷ lục. Tính đến ngày 30/6/2025, lỗ lũy kế của Sài Gòn Lâm Đồng là hơn 536,9 tỷ đồng, tăng 4,4 lần so với mức 99,7 tỷ đồng tại ngày 30/6/2024.

screen-shot-2025-08-28-at-144913.png

Vốn chủ sở hữu "bốc hơi" hơn 81%, đòn bẩy tài chính tăng đột biến

Cùng với việc kinh doanh thua lỗ, vốn chủ sở hữu của Sài Gòn Lâm Đồng cũng sụt giảm mạnh. Cụ thể, vốn chủ sở hữu giảm từ 534 tỷ đồng tại ngày 30/6/2024 xuống chỉ còn hơn 98,8 tỷ đồng tại ngày 30/6/2025, tương đương mức giảm 81,5%.

Sự sụt giảm mạnh của vốn chủ sở hữu trong khi nợ phải trả tăng lên đã khiến các chỉ số tài chính trở nên mất cân đối nghiêm trọng. Tổng nợ phải trả tại ngày 30/6/2025 hơn 2.768,7 tỷ đồng (tăng hơn 7,1% so mức 2.585 tỷ tại ngày 30/6/2024. Trong đó, nợ vay từ trái phiếu 1.607 tỷ đồng, nợ phải trả khác 416 tỷ đồng.

Khả năng tự chủ tài chính của Sài Gòn Lâm Đồng đang ở mức đáng lo ngại. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã tăng vọt từ 4,84 lần tại ngày 30/6/2024 lên 28,02 lần tại ngày 30/6/2025. Điều này cho thấy công ty đang phải dựa chủ yếu vào nguồn vốn vay để duy trì hoạt động, làm gia tăng rủi ro tài chính.

Đồng thời, hệ số tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 3,01 lần lên 16,26 lần, cho thấy gánh nặng nợ trái phiếu đang đè nặng lên Sài Gòn Lâm Đồng.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng khả năng thanh toán của Sài Gòn Lâm Đồng đang suy yếu. Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 0,77 lần xuống còn 0,31 lần. Con số này cho thấy, tại thời điểm báo cáo, công ty chỉ có thể dùng 0,31 đồng tài sản ngắn hạn để chi trả cho 1 đồng nợ ngắn hạn, tiềm ẩn rủi ro thanh khoản rất lớn.

Được biết, CTCP Đầu tư và Du lịch Sài Gòn – Lâm Đồng được thành lập vào năm 2005, có trụ sở tại Khu du lịch cáp treo, Đồi Robin, Phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Công ty có vốn điều lệ 620 tỷ đồng. Công ty này là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí dã ngoại Sài Gòn – Đà Lạt diện tích 153 ha.

Công ty con của Sài Gòn – Lâm Đồng, Công ty TNHH Khu du lịch đồi Ro-bin cũng là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sài Gòn – Lâm Đồng (Robin Hill Resorts) diện tích 17,41ha tại Đồi Robin, phường 3, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm.

#Sài Gòn - Lâm Đồng #lỗ khủng 142 #5 tỷ #vốn chủ sở hữu giảm 81% #báo cáo tài chính 2025 #nợ phải trả tăng cao

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng của ông Đặng Thành Tâm lỗ 303 tỷ năm 2024

(Vietnamdaily) - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng tăng vọt, lên mức 11,08 lần, tương đương tổng nợ phải trả là hơn 2.675 tỷ đồng.

Thông tin từ HNX, CTCP Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng vừa công bố tình hình tài chính ghi nhận lỗ 303 tỷ đồng trong năm 2024, cao hơn so với mức lỗ gần 14,9 tỷ đồng trong năm 2023 và mức lỗ hơn 10,1 tỷ đồng trong năm 2022. Lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2024 tăng mạnh, lên hơn 394 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này giảm từ mức hơn 544 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn hơn 241 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng vọt, lên mức 11,08 lần, tương đương tổng nợ phải trả là hơn 2.675 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ trái phiếu là 1.607 tỷ đồng. Toàn bộ số dư nợ trái phiếu này thuộc lô SLTCH2328001 được doanh nghiệp phát hành riêng lẻ ở thị trường trong nước vào cuối năm 2023, kỳ hạn 5 năm và lãi suất 12%/năm.

Du lich Sai Gon - Lam Dong cua ong Dang Thanh Tam lo 303 ty nam 2024
 Nguồn: HNX
Về CTCP Đầu tư và Du lịch Sài Gòn – Lâm Đồng, doanh nghiệp được thành lập vào năm 2005, có trụ sở tại Khu du lịch cáp treo, Đồi Robin, Phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Công ty này là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí dã ngoại Sài Gòn – Đà Lạt diện tích 153 ha. 

Ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân đang là người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc công ty. Ông Lân đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng từ cuối năm 2023.

Công ty con của doanh nghiệp này - Công ty TNHH Khu du lịch đồi Robin cũng là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sài Gòn – Lâm Đồng (Robin Đà Lạt Resort) diện tích 17,41ha tại Đồi Robin, phường 3, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm. 

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm tháng 8/2018 của Đầu tư và Du lịch Sài Gòn – Lâm Đồng có CTCP Đầu tư Sài Gòn ( (Saigon Invest, đại diện là bà Hồ Thị Kim Oanh) sở hữu 40%; ông Đặng Thành Tâm 20% và bà Lê Thị Anh 40%.

Trong đó, ông Đặng Thành Tâm được biết đến là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) và CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, SGT).

Còn Saigon Invest là doanh nghiệp có quan hệ mật thiết với Saigontel khi bà Hồ Thị Kim Oanh - thành viên HĐQT Saigontel đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại đây.

Ngoài ra, Saigon Invest cũng là một trong những cổ đông sáng lập của Saigontel và đang nắm hơn 5,3 triệu cổ phiếu SGT, tương ứng 3,6% vốn.

Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng

Con trai Chủ tịch Đặng Thành Tâm làm Phó Tổng giám đốc KBC

(Vietnamdaily) - Mới đây, ông Đặng Nguyễn Nam Anh, con trai Chủ tịch Đặng Thành Tâm, được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách phát triển dự án Kinh Bắc.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HoSE: KBC) vừa thông báo bổ nhiệm ông Đặng Nguyễn Nam Anh, con trai thứ hai của Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm, vào vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển dự án từ ngày 14/3/2025.

Với vai trò mới, ông Nam Anh sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp các hoạt động điều phối và triển khai các dự án chiến lược của công ty, đảm bảo tiến độ cũng như tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Đồng thời, ông cũng sẽ tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược quản trị của doanh nghiệp.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

KBC của ông Đặng Thành Tâm báo lãi giảm tới 80%

(Vietnamdaily) - Đặt mục tiêu quá xa vời, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc không thể hoàn thành kế hoạch.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2024 với doanh thu đạt 781 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng cũng giảm tương ứng, giúp lãi gộp đạt 385 tỷ đồng, giữ nguyên mức so với cùng kỳ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Doanh nghiệp bất động sản gia nhập đường đua huy động vốn

Doanh nghiệp địa ốc ồ ạt huy động vốn

Thị trường bất động sản chứng kiến làn sóng huy động vốn mạnh mẽ từ các doanh nghiệp lớn. Họ đang tận dụng mọi công cụ tài chính từ chứng khoán đến M&A để xoay vòng dòng tiền và kích hoạt các dự án mới…