Rúng động vụ án thi thể nữ giới trong vali giữa lòng TP HCM

Vali bị vứt trong hẻm bốc mùi hôi, người dân trình báo. Công an kiểm tra, phát hiện bên trong là thi thể một phụ nữ.

Khu vực hiện trường vụ vali chứa thi thể người tại con hẻm ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Ảnh: B.T

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an phường Thạnh Mỹ Tây để điều tra vụ việc vali chứa thi thể người vừa phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, sáng 25/7, người dân tại hẻm 294 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh phát hiện chiếc vali đặt trước một ngôi nhà bốc mùi hôi thối. Người dân nghi ngờ có gì trong vali nên trình báo công an. Khi công an địa phương đến hiện trường thì phát hiện bên trong vali chứa thi thể người. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM cũng có mặt để điều tra.

Thi thể được xác định là nữ giới.Công an đã trích xuất hình ảnh camera xung quanh hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng, người có liên quan.

Được biết, một người đàn ông có biểu hiện không bình thường, tình nghi có liên quan đến vụ việc trên đã bị công an giữ để phục vụ công tác điều tra.