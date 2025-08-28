Rộn ràng sắc đỏ, giới trẻ Việt Nam gửi trọn tình yêu Tổ quốc dịp 2/9

Phố phường rực đỏ sắc cờ Tổ quốc

Khắp phố phường Hà Nội, từ con ngõ nhỏ đến những trục đường lớn, sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc ngập tràn. Không khí ấy không chỉ đến từ màu cờ, sắc áo, mà còn toát ra từ niềm hân hoan của mỗi người dân, đặc biệt là lớp trẻ. Ở bất cứ đâu, có thể bắt gặp những bạn trẻ chọn trang phục chỉn chu, khoác áo dài, quàng khăn in hình cờ đỏ sao vàng, cùng bạn bè, người thân ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng trước thềm Quốc khánh.

Nhiều bạn trẻ từ các tỉnh thành xa như Bắc Giang, Tuyên Quang, Ninh Bình... cũng tranh thủ về Thủ đô Hà Nội để tận hưởng không khí đặc biệt này. Với họ, ngày 2/9 không chỉ là dịp kỷ niệm lịch sử mà còn là cơ hội để bày tỏ tình yêu quê hương, tri ân những thế hệ cha ông đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.

Em Lê Khánh Hà, từ Ninh Bình đến Hà Nội cùng mẹ, chia sẻ cảm xúc khó quên khi được hòa vào dòng người náo nức chuẩn bị cho ngày lễ lớn: “Với em, ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp kỷ niệm mà còn là động lực để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, đóng góp cho sự phát triển của đất nước”.

Hà cho hay, đến Hà Nội, em cùng mẹ ghé vào một quán cà phê đang được giới trẻ yêu thích để check-in. Giữa không gian rực rỡ sắc đỏ, em thấy lòng mình tràn ngập niềm tự hào khi được đặt chân đến Thủ đô và hòa mình vào không khí náo nức chào đón Quốc khánh 2/9. Em sẽ đăng những bức ảnh này lên trang cá nhân và giữ chúng như một kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ.

Tại Hà Nội, Phương Trang cùng nhóm bạn chọn khoác lên mình tà áo dài truyền thống, điểm xuyết khăn quàng in hình cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Các bạn trẻ háo hức check-in trên tuyến đường Độc Lập, dừng chân trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - nơi lắng đọng bao giá trị lịch sử thiêng liêng.

Chia sẻ trong niềm xúc động, Trang bày tỏ: “Mỗi dịp Quốc khánh đến gần, em lại dâng trào niềm tự hào và biết ơn thế hệ cha ông đã ngã xuống để chúng em được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc hôm nay”.

Quán cà phê biến thành “không gian lịch sử”

Không chỉ trên các tuyến phố, nhiều quán cà phê cũng trở thành điểm hẹn của những người trẻ trong dịp lễ lớn. Trên các trục đường trung tâm, dễ dàng bắt gặp những hàng quán đồng loạt treo cờ Tổ quốc, giăng đèn, tạo không gian check-in rực rỡ.

Nổi bật trong số đó là Cheka Cafe - điểm đến được giới trẻ tìm tới những ngày này. Không gian quán ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng, tái hiện không khí hào hùng của ngày 2/9/1945 với cổng chào Chiến thắng, âm vang bản Tuyên ngôn Độc lập, những góc tri ân văn nghệ sĩ kháng chiến, sạp báo gợi lại không khí cách mạng.

Chị Nguyễn Bảo Ngân, chủ quán Cheka Cafe

Chị Nguyễn Bảo Ngân, chủ quán chia sẻ: “Chúng tôi muốn đưa lịch sử đến gần giới trẻ hơn, để họ không chỉ đọc trong sách mà còn được trực tiếp cảm nhận. Hy vọng khách đến quán không chỉ chụp ảnh check-in mà còn lắng lại, tự hào về Tổ quốc”.

Mỗi ngày, hàng trăm lượt khách, không chỉ các bạn trẻ mà còn nhiều du khách từ tỉnh xa tìm đến Cheka để hòa mình trong dòng chảy tự hào dân tộc. Đặc biệt, không ít người lớn tuổi cũng tìm đến để sống lại ký ức hào hùng của những năm tháng kháng chiến.

Mỗi góc nhỏ của quán cà phê là một sự sáng tạo nhằm đưa khách hàng hòa mình vào không khí thiêng liêng và niềm tự hào dân tộc

Nhiều quán cà phê ở Thủ đô Hà Nội cũng hòa chung không khí kỷ niệm Quốc khánh 2/9, khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ. Không chỉ dừng ở ý nghĩa trang trí, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cao hay những giai điệu cách mạng vang vọng giữa phố phường còn là lời tri ân thầm lặng mà sâu sắc của lớp trẻ gửi đến Tổ quốc. Những không gian cà phê rực sắc đỏ sao vàng dần trở thành điểm nhấn văn hóa, góp phần làm bừng sáng diện mạo thành phố trong những ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại của dân tộc.

Đã gần một thế kỷ kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng âm hưởng thiêng liêng của ngày 2/9 vẫn vẹn nguyên trong lòng người dân. Mỗi năm, dịp lễ Quốc khánh không chỉ là ngày hội của non sông, mà còn là dịp để các thế hệ nhắc nhớ nhau về giá trị độc lập, tự do, điều đã được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh.

Ngày nay, lớp trẻ có thể thể hiện tình yêu nước bằng nhiều cách: học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, cống hiến trong công việc, lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội... Dù là hình thức nào, tất cả đều góp phần khẳng định tinh thần yêu nước chưa bao giờ phai nhạt.

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước hiên nhà, những bức tường rực rỡ sắc đỏ nơi quán xá, hay tiếng cười rộn ràng của tuổi trẻ trên phố phường đã trở thành điểm nhấn đặc biệt. Đó không chỉ là không gian check-in mang màu sắc lễ hội, mà còn là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, khơi dậy tình yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc trong những ngày Tháng Tám hào hùng.

Từ những hành động giản dị đến những sáng kiến đầy sáng tạo, thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp nối truyền thống cha anh, viết tiếp bản hùng ca yêu nước của dân tộc. Trong từng ánh mắt, nụ cười, từng sắc đỏ tung bay rực rỡ trên khắp phố phường, có thể cảm nhận rõ niềm tin, niềm hy vọng về một Việt Nam ngày càng phát triển, vững bước trên con đường hội nhập và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.